Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024

JAKARTA - Arbani Yasiz mempersembahkan gol perdananya di ajang Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024 yang berlangsung di di Gor Soemantri, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juli 2024. Pemain bernomor punggung 17 itu pun membawa tim Vision unggul 3-2 di babak pertama.



Gol pembuka diberikan oleh Fajar Sadboy di menit ke-5 dan sempat disamakan kedudukan oleh tim Plus menjadi 1-1 sebelum dibalas oleh Novia Bachmid menjadi 2-1.



Tim Vision yang mengenakan jersey hitam begitu mendominasi hingga ketenangan Arbani Yasiz mampu mencetak gol hingga tim Plus semakin jauh tertinggal dengan skor 3-1.

Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024 (Foto: Nurul Amanah/MPI)



Tim Plus yang tak ingin menyerah begitu saja, di menit ke-18 sebelum babak pertama berakhir, Emir Mahira mencetak gol untuk tim Plus sehingga memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 hingga babak kedua berakhir.



Kedua tim menyuguhkan pertandingan yang berhibur karena interaksi kocak selama di lapangan. Di samping itu, jiwa kompetitif mereka tetap ditunjukkan. Terbukti dalam waktu 20 menit sepanjang babak pertama, tercipta total 5 gol dalam laga ini.



Sebagaimana diketahui, untuk menyambut partai final Piala Eropa 2024, Vision+ menggelar event sportainment bertajuk EUPHORIA FEST 2024. Salah satu rangkaian dari event EUPHORIA FEST 2024, yang menarik untuk disaksikan adalah Celebrity Mini Soccer yang berlangsung tanggal 14-15 Juli 2024 di Gor Soemantri, Jakarta Selatan.