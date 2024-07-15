Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:45 WIB
Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024
Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arbani Yasiz mempersembahkan gol perdananya di ajang Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024 yang berlangsung di di Gor Soemantri, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juli 2024. Pemain bernomor punggung 17 itu pun membawa tim Vision unggul 3-2 di babak pertama.

Gol pembuka diberikan oleh Fajar Sadboy di menit ke-5 dan sempat disamakan kedudukan oleh tim Plus menjadi 1-1 sebelum dibalas oleh Novia Bachmid menjadi 2-1.

Tim Vision yang mengenakan jersey hitam begitu mendominasi hingga ketenangan Arbani Yasiz mampu mencetak gol hingga tim Plus semakin jauh tertinggal dengan skor 3-1.

Arbani Yasiz Bawa Tim Vision Unggul di Babak Pertama Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024 (Foto: Nurul Amanah/MPI)


Tim Plus yang tak ingin menyerah begitu saja, di menit ke-18 sebelum babak pertama berakhir, Emir Mahira mencetak gol untuk tim Plus sehingga memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 hingga babak kedua berakhir.

Kedua tim menyuguhkan pertandingan yang berhibur karena interaksi kocak selama di lapangan. Di samping itu, jiwa kompetitif mereka tetap ditunjukkan. Terbukti dalam waktu 20 menit sepanjang babak pertama, tercipta total 5 gol dalam laga ini.

Sebagaimana diketahui, untuk menyambut partai final Piala Eropa 2024, Vision+ menggelar event sportainment bertajuk EUPHORIA FEST 2024. Salah satu rangkaian dari event EUPHORIA FEST 2024, yang menarik untuk disaksikan adalah Celebrity Mini Soccer yang berlangsung tanggal 14-15 Juli 2024 di Gor Soemantri, Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/598/3048622/montir_cantik-AVLG_large.jpg
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement