HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Tolak Tawaran Endorse Operasi Plastik di Korea Meski Dibayar Rp1 Miliar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |13:46 WIB
Dewi Perssik Tolak Tawaran Endorse Operasi Plastik di Korea Meski Dibayar Rp1 Miliar
Dewi Perssik Tolak Tawaran Endorse Operasi Plastik di Korea Meski Dibayar Rp1 Miliar (Foto: Instagram/dewiperssik9)
JAKARTA - Dewi Perssik ikut angkat bicara soal operasi plastik. Diketahui, operasi plastik belakangan cukup marak dilakukan oleh para artis Tanah Air.

Wanita yang akrab disapa Depe ini mengaku sempat ditawari untuk melakukan endorse operasi plastik serta mendapat bayaran tinggi jika mau melakukan hal itu.

"Aku tuh ditawari (oplas). Dikasih duit, sama ditawarin di-endorse,” ujar Dewi Perssik dalam video yang dibagikan akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall pada Minggu (14/7/2024).

Dewi Perssik Tolak Tawaran Endorse Operasi Plastik di Korea Meski Dibayar Rp1 Miliar (Foto: Instagram/dewiperssik9)

Tak main-main Depe bahkan dijanjikan akan dibayar sampai Rp1 miliar jika bersedia menjalani operasi plastik di bagian hidungnya. Namun Dewi Perssik tegas menolak tawaran tersebut.

"Terus mereka kasih duit aku 1M. Dia bilang kontrak aku untuk ke Korea untuk menaikkan ini (bagian bawah di antara lubang hidung). Tapi aku nggak mau," ungkap Dewi Perssik.

Bukan tanpa sebab, mantan suami Aldi Taher ini mengaku khawatir dengan hasilnya. Sebab saat ini hidung Dewi Perssik sudah mancung. Sehingga ia tidak mau salah ambil langkah.

"Bukan masalah 1 M-nya ya. Iya kalo bener. Kalo ternyata hidungnya aku ini udah mancung terus dibikin gitu terus tiba-tiba busuk gimana? Amit-amit jabang bayi. Jangan," pungkas Dewi Perssik.

 

