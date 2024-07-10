Pantang Menyerah Dekati Dewi Perssik, Hard Gumay: Siapa Tahu yang Terbaiknya Aku

JAKARTA - Hard Gumay belakangan digosipkan naksir dengan pedangdut Dewi Perssik. Dugaan itu muncul pertama kali usai dirinya mengaku lebih memilih mendekati Depe dibandingkan Ayu Ting Ting, yang belum lama ini batal nikah.

Menariknya, sang peramal justru terlihat senang saat netizen ramai menggodanya lantaran ketahuan naksir dengan pelantun 'Mimpi Manis' itu.

Rupanya, perjodohan yang dilakukan oleh netizen tersebut sudah sampai ke telinga Depe. Mendengar hal itu, Depe diakui Hard Gumay langsung menghubunginya.

"Semalam (Depe telepon). Iya, ketawa-ketawa aja," ujar Hard Gumay dalam tayangan RUMPI.

Saat dihubungi Depe, Hard Gumay pun mengaku hanya bisa meminta maaf. Pasalnya, dia tak bisa menutupi perasaan sukanya pada mantan istri Saipul Jamil itu.

"Aku bilang, 'mohon izin ya mami. Keceplosan. Keceplosan dari hati'," ujarnya.

Pria 34 tahun itu pun menegaskan jika dirinya merupakan sosok yang tak malu mengungkapkan perasaan sukanya pada seorang wanita. Bahkan, dirinya juga mengaku tidak peduli dengan status pertunangan Dewi Perssik dan juga status janda yang telah disandangnya.

Selagi belum memiliki suami, maka dia akan berusaha untuk mendekati wanita 38 tahun itu.