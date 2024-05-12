Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Foto Bareng Istri dan Dewi Perssik, Netizen: Akur Ye Bang!

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |18:45 WIB
Aldi Taher Foto Bareng Istri dan Dewi Perssik, Netizen: Akur Ye Bang!
Aldi Taher foto bareng istri dan Dewi Perssik (Foto: Instagram/alditaher.official)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher membuat heboh netizen kala memenuhi undangan di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pada Jumat, 10 Mei kemarin. Pasalnya, Aldi terlihat berfoto bersama istri dan juga mantan istrinya, Dewi Perssik.

Mengikuti unggahannya, Aldi Taher pun tampak mengucapkan rasa syukurnya.

"ALHAMDULILLAH kondangan @rizkyfbian @mahalinirahardja semalam full of love," tulis Aldi Taher dalam akun instagram miliknya dikutip pada Minggu (12/5/2024).

Postingan itu memperlihatkan Dewi Perssik nampak bahagia dan senyum sumringah di hadapan sorotan kamera, sambil merangkul Salsabillih berada di sampingnya.

Momen ini membuat sebagian netizen turut memberikan komentar dan memuji hubungan Aldi Taher dan Dewi Perssik yang sangatlah akur. Padahal keduanya telah menjadi mantan.

Aldi Taher dan Dewi Perssik

Aldi Taher foto bareng istri dan Dewi Perssik (Foto: Instagram/alditaher.official)

Halaman:
1 2
