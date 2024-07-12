Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Si Ratu Ngebor Bintangi Series Terbaru Vision+ Inul & Adam

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:55 WIB
Si Ratu Ngebor Bintangi Series Terbaru Vision+ <i>Inul & Adam</i>
Si Ratu Ngebor Bintangi Series Terbaru Vision+ Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAInul Daratista akan menjadi bintang utama dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series ini akan menjadi karya terbaru si pelantun Buaya Buntung tersebut di dunia akting.

Series Inul & Adam berkisah tentang Inul, perempuan muda yang bermimpi menjadi seorang biduan dangdut ternama. Namun perjalanan hidup justru membawanya bekerja dengan pengacara tampan, Adam Suseno.

Inul kemudian bekerja sebagai asisten pribadi Adam sambil terus menjaga mimpinya menjadi pedangdut. Menariknya, Adam Suseno yang merupakan suami Inul Daratista turut membintangi series ini.

Si Ratu Ngebor bintangi series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Si Ratu Ngebor bintangi series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Pria dengan kumis tebal tersebut berperan sebagai Ari Wibawa, supir pribadi Adam Suseno. Series ini juga turut dibintangi sederet komedian ternama seperti Eko Patrio, Komeng, Arie Kriting, dan Aldi Taher.

Series Inul & Adam akan menjadi tontonan ringan dan menghibur yang cocok untuk ditonton di saat penat. Sebelum menonton series ini pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store dan Play Store di sini.

Atau, Anda juga bisa mengakses laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
