Ummi Quary Jadi Influencer Star Syndrome dalam Series Inul & Adam

JAKARTA – Ummi Quary menjadi salah satu cast yang memeriahkan series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series bergenre komedi ini akan bisa Anda tonton melalui link ini, pada akhir Juli 2024.

Dalam series ini, Ummi Quary akan berperan sebagai Ummy, seorang influencer ternama yang dikenal sombong dan arogan. Namun suatu hari, dia terseret masalah hukum yang mengancam karier dan kehidupan pribadinya.

Ummi Quary jadi influencer star syndrome dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Pada akhirnya, Ummy meminta bantuan seorang pengacara ternama bernama Adam Suseno (Ari Wibowo) yang merupakan teman baik sang ayah. Namun sifat buruk perempuan itu membuat Adam awalnya enggan membantunya.

Adam terang-terangan merasa terganggu dengan sikap sombong sang influencer. Nah, penasaran dengan akting Ummi Quary dalam series Inul & Adam? Pastikan Anda mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store dan Play Store di sini.

Atau Anda bisa mengakses aplikasi tersebut melalui laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*



(SIS)