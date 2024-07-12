Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 12 Juli 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 12 Juli 2024 berkisah tentang Irwandi, Raja, dan Arsy yang terkejut mendengar pengakuan Hanum. Irwandi kecewa pada Arsy atas kesalahan fatal yang telah dilakukannya.

Irwandi pun dengan tegas memarahi Arsy karena dianggap ceroboh dalam tindakannya. Sikap protektif Irwandi terhadap Tiara membuat Arsy merasa sedih dan bersalah.

Arsy hanya bisa menundukkan kepala sambil meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun ayah mertuanya tersebut memutuskan untuk membawa dan merawat Tiara di rumahnya.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Meski Raja memohon agar Irwandi mempertimbangkan keputusannya, namun pria itu tak bergeming. Meski mengambil alih pengasuhan cucunya, namun pria itu menegaskan tak akan melarang Arsy dan Raja untuk bertemu Tiara.

Raja dan Arsy pun berusaha menerima keputusan Irwandi. Apakah hubungan Arsy dan Irwandi akan berubah ke depannya? Saksikan sinetron Aku Mencintaimu karena Allah selengkapnya di RCTI, pada Jumat (12/7/2024), pukul 18.30 WIB.

Dengan menonton Layar Drama Indonesia setiap hari sepanjang pukul 17.00 WIB hingga 23.30 WIB, Anda berpotensi mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 dari RCTI. Anda hanya perlu menscan QR Code yang muncul di layar TV.

Pulsa Rp50.000 tersedia untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Ayo, ikutan dan jajal peruntungan Anda untuk mendapatkan pulsanya. Informasi lebih lanjut dapat Anda ikuti melalui akun Instagram @officialRCTI.*



(SIS)