TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 11 Juli 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:42 WIB
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 11 Juli 2024.
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 11 Juli 2024 bercerita tentang Arsy yang membawa Tiara dan Titin berbelanja ke toko bayi. Namun kepanikan terjadi saat mereka menyadari Tiara menghilang dari stroller

Mereka berusaha mencari ke mana-mana namun tak membuahkan hasil. Ternyata, Tiara diculik oleh Jefri. Arsy panik karena kasus penculikan bayi yang sedang marak. Dia segera meminta bantuan Raja dan Diaz, namun Tiara belum juga ditemukan.

Raja dan Diaz datang untuk menemui Arsy yang sedang panik. Mereka mencoba menghibur Arsy yang menangis dan tidak berani pulang ke rumah. Arsy merasa bersalah karena lengah menjaga Tiara. 

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 11 Juli 2024.

Raja kemudian mengajak Arsy pulang agar mereka bisa membicarakan masalah tersebut di rumah. Namun, ketika sampai di rumah, mereka terkejut melihat Hanum sedang menggendong Tiara. 

Keberadaan Tiara yang kembali dengan selamat membuat Raja dan Arsy lega. Apakah Hanum akan menyalahkan Arsy? Saksikan sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI, pada Kamis (11/7.2024), pukul 18.15 WIB. 

Dengan menonton Layar Drama Indonesia setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga 23.30 WIB, Anda berkesempatan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 dari RCTI. Caranya, scan QR Code yang muncul di layar TV.

Pulsa Rp50.000 hanya tersedia untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Karena itu, jangan ketinggalan untuk mendapatkan pulsa dari RCTI. Informasi lebih lanjut silakan mengikuti akun Instagram @officialRCTI.*
 

(SIS)

