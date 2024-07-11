Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal

JAKARTA - Ayu Ting Ting begitu dekat dengan adiknya, Assyifa Nuraini (Syifa). Saking dekatnya, Ayu rela menghabiskan uang untuk kebahagiaan anak-anak Syifa.

Hal ini terungkap usai Syifa melahirkan anak kedua. Ayu berseloroh bahwa dirinya yang membesarkan anak-anak Syifa.

"Enak dia mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue," ujar Ayu Ting Ting.

Seperti diketahui, Assyifa Nuraini dan Nanda Fachrizal menggelar akad nikah di sebuah hotel berbintang di Depok, pada 20 Februari silam. Kala itu, acara akad nikah digelar dengan mengusung adat Betawi.