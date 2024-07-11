Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:30 WIB
Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal
Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting begitu dekat dengan adiknya, Assyifa Nuraini (Syifa). Saking dekatnya, Ayu rela menghabiskan uang untuk kebahagiaan anak-anak Syifa.

Hal ini terungkap usai Syifa melahirkan anak kedua. Ayu berseloroh bahwa dirinya yang membesarkan anak-anak Syifa.

Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal
Biaya Pernikahan Sang Adik Rp5 Miliar, Ayu Ting Ting Berharap Balik Modal

"Enak dia mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue," ujar Ayu Ting Ting.

Seperti diketahui, Assyifa Nuraini dan Nanda Fachrizal menggelar akad nikah di sebuah hotel berbintang di Depok, pada 20 Februari silam. Kala itu, acara akad nikah digelar dengan mengusung adat Betawi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177766//tengku_rasya_lamar_kekasihnya-kiMv_large.JPG
Selamat! Teuku Rasya Resmi Lamar Cleantha Islan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
Taylor Swift Donasi Rp1,7 Miliar untuk Fans Kecilnya yang Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177759//elma_dae-Q2ka_large.jpg
Elma Dae Cerita soal Pasangan Terindah, tapi Kandas di Tengah Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177696//yoshi-uPBW_large.JPG
Yoshi Sudarso Ternyata Wibu, Anime Jadi Inspirasi Nge-Gym untuk Bentuk Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177695//yuki_kato-spS0_large.JPG
Yuki Kato Tak Ambil Pusing soal Tuntutan Menikah, Akui Jadi Ajang Eksplorasi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177694//andrew_andika-WTo4_large.JPG
Dituding NPD, Andrew Andika Sindir Mantan Istri Bongkar Aib Demi Keuntungan 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement