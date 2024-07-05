Advertisement
Komeng Akui Sering Lupa Waktu saat Syuting Series Inul & Adam

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:46 WIB
Komeng Akui Sering Lupa Waktu saat Syuting Series <i>Inul & Adam</i>
Komeng akui sering lupa waktu saat syuting series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
JAKARTAVision+ akan merilis series terbarunya, Inul & Adam, bulan ini. Series bergenre komedi yang dibintangi Inul Daratista, Ari Wibowo, Adam Suseno, dan Komeng tersebut bisa ditonton melalui link ini.

Komeng mengaku, sangat menikmati proses syuting series tersebut. “Syutingnya seru banget, bahkan enggak terasa capek. Mungkin, karena kami bercanda terus ya,” kata sang komedian kepada Vision+.

Saking serunya, komedian 53 tahun itu mengaku, kerap lupa waktu saat berada di lokasi syuting. “Saya sampai harus ditelepon bini karena enggak pulang-pulang,” tuturnya bernada kelakar.

Series Inul & Adam berkisah seorang perempuan yang bermimpi menjadi pedangdut ternama. Alasan itu membuat perempuan itu meninggalkan kampung halamannya dan hijrah ke Jakarta.

Namun tak mudah bagi Inul mewujudkan mimpi tersebut. Demi bertahan hidup, dia harus bekerja sebagai asisten pribadi seorang pengacara terkenal, Adam Suseno (Ari Wibowo). Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya jatuh cinta.

