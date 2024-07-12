Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis We Live In Time, Drama Romansa Andrew Garfield dan Florence Pugh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |08:04 WIB
Sinopsis We Live In Time, Drama Romansa Andrew Garfield dan Florence Pugh
Sinopsis Film We Live in Time (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film drama romansa terbaru, We Live in Time tengah membuat heboh pecinta film Hollywood. Sineas garapan rumah produksi, A24 mencuri perhatian netizen lantaran dibintangi aktor dan aktris ternama, Andrew Garfield dan Florence Pugh.

We Live In Time sendiri merupakan film bergenre drama romansa yang lama dirindukan para pecinta film di era gempuran genre horor. Penonton juga dibuat penasaran dengan akting Garfield dan Pugh yang perdana di layar lebar.

Sinopsis Film We Live in Time
Sinopsis Film We Live in Time

Film We Live In Time ini menceritakan Almut (Florence Pugh), seorang koki pendatang baru yang bertemu dengan Tobias (Andrew Garfield), yang baru saja bercerai. 

Almut dan Tobias dipertemukan dalam sebuah pertemuan mengejutkan yang mengubah hidup mereka. Mereka pun saling jatuh cinta, membangun rumah, hingga memutuskan menikah dan punya anak. 

Sekilas, kehidupan mereka begitu berwarna hingga manisnya kehadiran buah hati mereka. Namun, cobaan demi cobaan pun harus mereka hadapi.

Dalam trailer berdurasi 2 menit 28 detik, Tobias terlihat mengalami kecelakaan hingga mengalami cedera. Almut juga harus memangkas rambutnya seolah mengalami penyakit kronis. Namun, apakah kisah cinta keduanya akan terus bertahan?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
