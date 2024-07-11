Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Twisters

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:30 WIB
Sinopsis Film Twisters
Sinopsis Film Twisters (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Twisters akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Twisters adalah film bencana Amerika tahun 2024 yang disutradarai oleh Lee Isaac Chung dengan skenario oleh Mark L. Smith dari cerita oleh Joseph Kosinski. 

Diproduksi oleh Frank Marshall dan Patrick Crowley, film ini adalah sekuel mandiri dari film Twister tahun 1996 dan dibintangi oleh Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, dan Anthony Ramos.

Sinopsis Film Twisters
Sinopsis Film Twisters

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 75% dari 20 ulasan kritikus bersifat positif, dengan nilai rata-rata 7,7/10.

Sinopsis Film Twisters

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement