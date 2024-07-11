Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Sleepless

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Sleepless
Sinopsis film Sleepless (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Sleepless akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Sleepless adalah film thriller aksi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Baran bo Odar dan ditulis oleh Andrea Berloff. 

Sebuah remake dari film Prancis tahun 2011, Sleepless Night, film ini dibintangi oleh Jamie Foxx sebagai seorang polisi yang harus menghadapi gangster untuk menyelamatkan putranya yang diculik. 

Sinopsis film Sleepless
Sinopsis film Sleepless

Selain Jamie Foxx, film ini juga dibintangi oleh Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip "T.I." Harris, Gabrielle Union, dan Scoot McNairy.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan 61 ulasan dan rating rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Sleepless

Di Las Vegas, polisi LVMPD Vincent Downs dan rekannya Sean Cass merampok pengiriman kokain milik pengusaha Stanley Rubino, yang berencana menjualnya kepada gangster Rob Novak, putra dari seorang bos mafia yang berkuasa. 

Kedua polisi tersebut menawarkan diri untuk menyelidiki perampokan tersebut untuk menutupi keterlibatan mereka, dan bentrok dengan penyelidik Urusan Internal Jennifer Bryant dan atasannya Doug Dennison, yang curiga terhadap mereka. Vincent sedang berpisah dengan istrinya, Dena, yang akan menikah lagi, dan memiliki keterlibatan minimal dalam kehidupan putranya yang berusia 16 tahun, T.

Saat mengantar T ke pertandingan sepak bola, Vincent disergap oleh anak buah Rubino, yang menikamnya di perut dan menculik putranya, menuntut kokain yang dicuri sebagai gantinya untuk nyawa T. Vincent mengambil kokain dari Cass, memasukkannya ke dalam tas duffel, dan meletakkannya di ventilasi salah satu kamar mandi di kasino Rubino, berharap dia bisa menegosiasikan pembebasan putranya sebelum menyerahkan barang bukti tersebut. T

anpa sepengetahuan Vincent, Bryant mengikutinya, dan yang sekarang yakin bahwa dia adalah polisi kotor, mengambil tas tersebut dan menyembunyikannya di ruang loker wanita di dekatnya.

Tanpa obat-obatan tersebut, Vincent terpaksa memberikan Rubino tas yang berisi gula untuk memastikan keselamatan T, tetapi Novak menemukan tipu muslihatnya, dan T kembali ditangkap oleh anak buah Rubino, sementara Vincent berhasil melarikan diri. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement