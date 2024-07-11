Sinopsis Film Sleepless

JAKARTA - Sinopsis film Sleepless akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Sleepless adalah film thriller aksi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Baran bo Odar dan ditulis oleh Andrea Berloff.

Sebuah remake dari film Prancis tahun 2011, Sleepless Night, film ini dibintangi oleh Jamie Foxx sebagai seorang polisi yang harus menghadapi gangster untuk menyelamatkan putranya yang diculik.

Selain Jamie Foxx, film ini juga dibintangi oleh Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip "T.I." Harris, Gabrielle Union, dan Scoot McNairy.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan 61 ulasan dan rating rata-rata 4,3/10.

Di Las Vegas, polisi LVMPD Vincent Downs dan rekannya Sean Cass merampok pengiriman kokain milik pengusaha Stanley Rubino, yang berencana menjualnya kepada gangster Rob Novak, putra dari seorang bos mafia yang berkuasa.

Kedua polisi tersebut menawarkan diri untuk menyelidiki perampokan tersebut untuk menutupi keterlibatan mereka, dan bentrok dengan penyelidik Urusan Internal Jennifer Bryant dan atasannya Doug Dennison, yang curiga terhadap mereka. Vincent sedang berpisah dengan istrinya, Dena, yang akan menikah lagi, dan memiliki keterlibatan minimal dalam kehidupan putranya yang berusia 16 tahun, T.

Saat mengantar T ke pertandingan sepak bola, Vincent disergap oleh anak buah Rubino, yang menikamnya di perut dan menculik putranya, menuntut kokain yang dicuri sebagai gantinya untuk nyawa T. Vincent mengambil kokain dari Cass, memasukkannya ke dalam tas duffel, dan meletakkannya di ventilasi salah satu kamar mandi di kasino Rubino, berharap dia bisa menegosiasikan pembebasan putranya sebelum menyerahkan barang bukti tersebut. T

anpa sepengetahuan Vincent, Bryant mengikutinya, dan yang sekarang yakin bahwa dia adalah polisi kotor, mengambil tas tersebut dan menyembunyikannya di ruang loker wanita di dekatnya.

Tanpa obat-obatan tersebut, Vincent terpaksa memberikan Rubino tas yang berisi gula untuk memastikan keselamatan T, tetapi Novak menemukan tipu muslihatnya, dan T kembali ditangkap oleh anak buah Rubino, sementara Vincent berhasil melarikan diri.