HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Brick Mansion

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film Brick Mansion
Sinopsis film Brick Mansion (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Brick Mansion akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Brick Mansions adalah film aksi tahun 2014 yang dibintangi oleh Paul Walker, David Belle, RZA, serta Goûchy Boy, Catalina Denis, dan Carlo Rota. 

Film ini disutradarai oleh Camille Delamarre dan ditulis oleh Luc Besson, Robert Mark Kamen, dan Bibi Naceri. 

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan 95 ulasan, dengan rating rata-rata 4.43/10.

Sinopsis Film Brick Mansion

Pada tahun 2018, di Detroit yang penuh dengan kejahatan dan distopia, sebuah lingkungan yang terkenal telah menjadi begitu berbahaya sehingga penegak hukum kewalahan. Tidak mampu mengendalikan kejahatan, pejabat kota membangun tembok raksasa setinggi 12 meter di sekitar area ini, yang dikenal sebagai Brick Mansions, "the projects", atau "zona terlarang", untuk memutusnya dari bagian kota lainnya. 

Polisi memantau semua pergerakan masuk dan keluar dari Brick Mansions, dan sekolah serta rumah sakit di dalamnya telah ditutup. Bagi polisi yang menyamar, Damien Collier (Paul Walker), setiap hari adalah pertempuran melawan korupsi setelah kematian ayahnya. Bagi mantan narapidana Prancis-Karibia, Lino Duppre (David Belle), setiap hari adalah perjuangan untuk hidup jujur.

Lino diburu oleh raja narkoba, Tremaine Alexander (RZA), karena mencuri sejumlah besar heroin dan membuangnya di bak mandi. Lino berhasil menghindari penangkapan, sehingga Tremaine memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pacar Lino, Lola. 

Lino mencoba membebaskannya, dan bersama-sama mereka berhasil melarikan diri dan menangkap Tremaine di Projects, menyerahkannya kepada polisi di tembok perbatasan. Namun, Lino terkejut ketika kepala polisi membebaskan Tremaine dan malah menangkapnya; ternyata polisi telah lama dibayar oleh Tremaine. Selama ditangkap, Lino membunuh kepala polisi sebagai balas dendam.

 

