Sinopsis Film Mile 22, Kolaborasi Mark Wahlberg dan Iko Uwais

JAKARTA - Sinopsis film Mile 22 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mile 22 adalah film aksi thriller mata-mata Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Peter Berg dan ditulis oleh Lea Carpenter, dari sebuah cerita oleh Carpenter dan Graham Roland. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan, dan Ronda Rousey.

Ceritanya mengikuti unit rahasia elit CIA yang terdiri dari perwira paramiliter dari Divisi Kegiatan Khusus Cabang Darat, yang harus mengawal seorang aset penting, seorang perwira polisi yang berkhianat, sejauh 22 mil ke titik ekstraksi sambil diburu oleh pemerintah.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 23% berdasarkan 192 ulasan dan rating rata-rata 4,2/10.

Petugas CIA James Silva memimpin unit rahasia CIA Divisi Kegiatan Khusus, dengan nama sandi Overwatch, untuk menyusup ke rumah aman Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) di Amerika Serikat. Di bawah pengawasan James Bishop, misi Overwatch adalah menemukan dan menghancurkan pengiriman caesium sebelum zat yang sangat beracun itu dapat digunakan sebagai senjata untuk membunuh ribuan orang.

Unit tersebut membunuh para penghuni rumah, sementara Agen Overwatch Alice Kerr terluka. Salah satu dari orang Rusia, seorang remaja berusia 18 tahun bernama Anatole Kuragin, jatuh dari jendela selama ledakan setelah gagal menyelamatkan caesium. Silva mengeksekusi Kuragin meskipun ia memohon, dan semua orang melarikan diri.

Enam belas bulan kemudian, perwira polisi Indocarr (negara fiksi yang secara longgar didasarkan pada Indonesia) Li Noor menyerah di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk bernegosiasi agar bisa keluar dari negara itu dengan imbalan informasi tentang sisa caesium. Kerr menjamin keandalan Noor sebagai aset, tetapi ia menolak mengungkapkan kata sandi untuk sebuah disk terenkripsi yang dapat menghancurkan diri sendiri sampai ia berada di pesawat dengan aman.

Sementara Noor sedang diuji, Kerr mencoba berdamai dengan masalah keluarganya. Axel, yang memimpin tim dari Badan Intelijen Negara Indocarr, tiba di kedutaan dan menuntut agar Noor diserahkan saat Noor menangkis upaya pembunuhan oleh agen pemerintah Indocarr. Agen Overwatch Sam Snow dan Kerr tiba, terkejut dengan kehebatan bertarungnya, mengetahui bahwa Noor dulunya adalah Pasukan Khusus Indocarr.

Silva setuju untuk membawa Noor ke pesawat yang berjarak 22 mil. Noor mengungkapkan bahwa ia berkhianat kepada pemerintah korup Indocarr karena pemerintah tersebut membunuh keluarganya. Umpan pengawasan Bishop terputus, kemudian menyala kembali. Selama pemadaman, anak buah Axel memasang bom di mobil, yang meledak.