Sinopsis Film Triple Threat

JAKARTA - Sinopsis film Triple Threat akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Triple Threat adalah film aksi thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Jesse V. Johnson dari cerita dan skenario oleh Joey O'Bryan, Paul Staheli, dan Dwayne Smith.

Film ini dibintangi oleh Tony Jaa, Iko Uwais, dan Tiger Chen sebagai pemeran utama, bersama Scott Adkins, Michael Jai White, Michael Bisping, Celina Jade, dan Jeeja Yanin dalam peran pendukung yang penting.

Sinopsis Film Triple Threat

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 67% berdasarkan 33 ulasan, dengan rating rata-rata 5,7/10.

Sinopsis Film Triple Threat

Deveraux merekrut Payu, mantan pasukan khusus Thailand, dan Long Fei, mantan pasukan khusus China, dalam misi kemanusiaan di Thailand untuk membebaskan para tahanan. Tanpa sepengetahuan Payu dan Long, Deveraux dan timnya yang terdiri dari Mook, Joey, Steiner, dan Dom sebenarnya ingin menggunakan misi ini untuk membebaskan pemimpin mereka, Collins, seorang teroris.

Deveraux dan timnya menyerang desa yang dijaga oleh tentara Indonesia, membangunkan Jaka dan membunuh istrinya. Dalam kekacauan yang terjadi, Payu dan Jaka bertarung, tetapi terganggu ketika Mook menembakkan granat ke arah Jaka, membuatnya pingsan.

Collins kemudian dibebaskan dan Deveraux mengkhianati Payu dan Long untuk menghilangkan bukti, menjatuhkan mereka ke dalam sebuah kandang. Collins memasang bom untuk membakar bukti. Payu dan Long membebaskan tahanan yang tersisa dan nyaris lolos.

Jaka bangun dan melihat desanya hancur. Setelah mengubur istrinya dan para penduduk desa, Jaka bersumpah untuk membalas dendam kepada Payu dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran desanya. Beberapa hari kemudian, Jaka mengetahui bahwa Payu dan Long berpartisipasi dalam pertandingan tinju ilegal di Maha Jaya.

Setelah Payu mengalahkan seorang petinju, Jaka dan Long bertarung dan Long menang, tetapi Payu mengenalinya sebagai penduduk desa yang dia lawan beberapa hari sebelumnya. Setelah menyembuhkan Jaka dan memberinya makanan, Jaka membuat mereka mabuk dan memanggil polisi. Payu dan Long ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Tian Xiao Xian, seorang filantropis, tiba di Maha Jaya dan berencana menyumbangkan uang untuk amal guna membersihkan korupsi di kota tersebut. Su Feng, seorang pengusaha korup yang membenci Tian karena menghalangi kegiatan ilegalnya, memerintahkan Collins dan timnya untuk membunuhnya. Saat Madame Liang membawa Tian ke Kedutaan Besar China, Collins dan timnya tiba dan berusaha membunuhnya.