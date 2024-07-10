Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Triple Threat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Triple Threat
Sinopsis Film Triple Threat (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Triple Threat akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Triple Threat adalah film aksi thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Jesse V. Johnson dari cerita dan skenario oleh Joey O'Bryan, Paul Staheli, dan Dwayne Smith. 

Film ini dibintangi oleh Tony Jaa, Iko Uwais, dan Tiger Chen sebagai pemeran utama, bersama Scott Adkins, Michael Jai White, Michael Bisping, Celina Jade, dan Jeeja Yanin dalam peran pendukung yang penting.

Sinopsis Film Triple Threat
Sinopsis Film Triple Threat

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 67% berdasarkan 33 ulasan, dengan rating rata-rata 5,7/10.

Sinopsis Film Triple Threat

Deveraux merekrut Payu, mantan pasukan khusus Thailand, dan Long Fei, mantan pasukan khusus China, dalam misi kemanusiaan di Thailand untuk membebaskan para tahanan. Tanpa sepengetahuan Payu dan Long, Deveraux dan timnya yang terdiri dari Mook, Joey, Steiner, dan Dom sebenarnya ingin menggunakan misi ini untuk membebaskan pemimpin mereka, Collins, seorang teroris.

Deveraux dan timnya menyerang desa yang dijaga oleh tentara Indonesia, membangunkan Jaka dan membunuh istrinya. Dalam kekacauan yang terjadi, Payu dan Jaka bertarung, tetapi terganggu ketika Mook menembakkan granat ke arah Jaka, membuatnya pingsan.

Collins kemudian dibebaskan dan Deveraux mengkhianati Payu dan Long untuk menghilangkan bukti, menjatuhkan mereka ke dalam sebuah kandang. Collins memasang bom untuk membakar bukti. Payu dan Long membebaskan tahanan yang tersisa dan nyaris lolos. 

Jaka bangun dan melihat desanya hancur. Setelah mengubur istrinya dan para penduduk desa, Jaka bersumpah untuk membalas dendam kepada Payu dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran desanya. Beberapa hari kemudian, Jaka mengetahui bahwa Payu dan Long berpartisipasi dalam pertandingan tinju ilegal di Maha Jaya. 

Setelah Payu mengalahkan seorang petinju, Jaka dan Long bertarung dan Long menang, tetapi Payu mengenalinya sebagai penduduk desa yang dia lawan beberapa hari sebelumnya. Setelah menyembuhkan Jaka dan memberinya makanan, Jaka membuat mereka mabuk dan memanggil polisi. Payu dan Long ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Tian Xiao Xian, seorang filantropis, tiba di Maha Jaya dan berencana menyumbangkan uang untuk amal guna membersihkan korupsi di kota tersebut. Su Feng, seorang pengusaha korup yang membenci Tian karena menghalangi kegiatan ilegalnya, memerintahkan Collins dan timnya untuk membunuhnya. Saat Madame Liang membawa Tian ke Kedutaan Besar China, Collins dan timnya tiba dan berusaha membunuhnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325//arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3177000//film_tak_kenal_maka_taaruf-8e4l_large.JPG
Fadi Alaydrus Mengaku Kini Tengah Belajar Taaruf, Demi Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176502//big_movies_gtv-8loY_large.JPG
Malam Penuh Aksi di GTV BIG MOVIES! Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176232//celine_evangelista-PsEV_large.JPG
Celine Evangelista Rutin Bertaubat Jika Filmnya Sebelum Pakai Hijab Diputar di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/206/3176215//baim_wong_saat_menjadi_sutradara-wYeJ_large.JPG
Jadi Sutradara, Baim Wong Tertarik Remake Film Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/206/3176161//train_to_busan-TJI7_large.jpg
5 Film Zombie Terbaik yang Wajib Ditonton Akhir Pekan Ini, Bikin Deg-degan hingga Haru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement