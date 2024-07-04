JAKARTA - Inara Rusli mengaku sampai saat ini belum memiliki rencana untuk menjenguk mantan suaminya Virgoun yang tengah menjalani rehabilitasi.
Setelah dinyatakan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba, Virgoun kink menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta sejak satu minggu lalu.
"Belum (ada rencana jenguk Virgoun)" kata Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
Alasannya karena Inara masih mencari momentum yang tepat untuk membicarakan soal keadaan mantan suaminya, kepada sang putri sulungnya Starla. Sebab nantinya ia ingin mengajak Starla saat menjenguk Virgoun.
"Ya itu makanya aku bilang, aku lagi cari waktu dan cari momentum untuk menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla," ungkap Inara Rusli.
Ibu tiga anak itu harus menerima kenyataan bahwa siap tidak siap ia harus menceritakan perjalanan hidup Virgoun kepada anak-anaknya.
"Siap nggak siap, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan aku untuk jelaskan ke Starla," imbuh Inara Rusli.