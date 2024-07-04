Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung Ingin Virgoun Rujuk, Begini Respons Inara Rusli

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:45 WIB
Eva Manurung Ingin Virgoun Rujuk, Begini Respons Inara Rusli
Respons Inara Rusli saat Eva Manurung berharap dirinya rujuk dengan Virgoun (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Virgoun sempat memiliki keinginan agar putranya bisa kembali ke pelukan Inara Rusli. Menurut Eva Manurung, kesalahan Virgoun pada Inara di masa lalu masih bisa diperbaiki.

Bahkan menurut Eva, lebih mudah untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu dibandingkan membangun kembali hubungan dari awal.

Mendengar mantan mertuanya berharap agar dia mau rujuk dengan Virgoun, Inara pun memberikan respons. Sayangnya, ibu tiga anak itu memilih untuk menolak keinginan Eva. Terlebih dalam Islam, hal tersebut tidak dapat dilakukan semudah itu.

"Gimana ya, kalau dari aku sih nggak dan dari segi agama kan nggak bisa juga," kata Inara Rusli, dikutip dari akun YouTube Cumicumi.

Inara Rusli

Respons Inara Rusli saat Eva Manurung berharap dirinya rujuk dengan Virgoun (Foto: MPI)

"Ya bisa-bisa saja, tapi kan akunya harus nikah dulu sama orang, gimana dong?" sambungnya.

Inara sendiri mengatakan bahwa hubungan komunikasinya dengan keluarga Virgoun hingga saat ini masih terjalin dengan baik. Namun, dia menyebut jika saat berkomunikasi, keluarga sang mantan suami tak pernah membuka omongan soal rujuk.

"Komunikasi biasa saja nggak ada yang gimana-gimana. Dari awal juga aku nggak pernah naruh tendensi apa pun ke pihak sana," pungkasnya.

(van)

