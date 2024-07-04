Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Siap Beri Tahu Anak soal Kondisi Virgoun Usai Dapat Nasihat Ustaz

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:05 WIB
Inara Rusli Siap Beri Tahu Anak soal Kondisi Virgoun Usai Dapat Nasihat Ustaz
Inara Rusli siap beri tahu anak soal kondisi Virgoun usai dapat nasihat dari ustaz (Foto: Instagram/mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum memberi tahu anak-anaknya terkait kondisi ayah mereka, Virgoun, yang tengah dipenjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, sebagai ibu Inara mengaku tak akan menutup-nutupi kondisi ayahnya dari ketiga buah hatinya, terutama Starla yang sudah mulai remaja.

Keputusan tersebut diambil Inara usai dirinya mendapat nasihat dari seorang ustaz. Menurut ustaz tersebut, anak-anak harus mengetahui kondisi yang tengah dihadapi oleh ayahnya.

"Aku dapat nasihat dari salah satu ustaz bahwa memang suatu saat cepat atau lambat aku harus cerita pada anak, terutama sama Starla soal kondisi Daddy-nya. Karena bagaimanapun mereka sebagai anak berhak untuk mengetahui kekurangan ayahnya." ujar Inara Rusli dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Inara Rusli dan Virgoun

Inara Rusli siap beri tahu anak soal kondisi Virgoun usai dapat nasihat dari ustaz (Foto: Instagram/mommystarla)

"Karena ayahnya, bahkan aku sendiri sebagai manusia memiliki kelemahan, masih ada celahnya," sambungnya.

Inara juga mengaku tak ingin anaknya mengalami anti-hero lantaran telat mengetahui jika ayah mereka tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Apalagi, jika anak-anaknya sampai lari ke hal negatif lantaran mengetahui bahwa pahlawan mereka memiliki kekurangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement