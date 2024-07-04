Inara Rusli Siap Beri Tahu Anak soal Kondisi Virgoun Usai Dapat Nasihat Ustaz

Inara Rusli siap beri tahu anak soal kondisi Virgoun usai dapat nasihat dari ustaz (Foto: Instagram/mommystarla)

JAKARTA - Inara Rusli mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum memberi tahu anak-anaknya terkait kondisi ayah mereka, Virgoun, yang tengah dipenjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, sebagai ibu Inara mengaku tak akan menutup-nutupi kondisi ayahnya dari ketiga buah hatinya, terutama Starla yang sudah mulai remaja.

Keputusan tersebut diambil Inara usai dirinya mendapat nasihat dari seorang ustaz. Menurut ustaz tersebut, anak-anak harus mengetahui kondisi yang tengah dihadapi oleh ayahnya.

"Aku dapat nasihat dari salah satu ustaz bahwa memang suatu saat cepat atau lambat aku harus cerita pada anak, terutama sama Starla soal kondisi Daddy-nya. Karena bagaimanapun mereka sebagai anak berhak untuk mengetahui kekurangan ayahnya." ujar Inara Rusli dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Karena ayahnya, bahkan aku sendiri sebagai manusia memiliki kelemahan, masih ada celahnya," sambungnya.

Inara juga mengaku tak ingin anaknya mengalami anti-hero lantaran telat mengetahui jika ayah mereka tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Apalagi, jika anak-anaknya sampai lari ke hal negatif lantaran mengetahui bahwa pahlawan mereka memiliki kekurangan.