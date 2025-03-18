Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli tidak mempermasalahkan keputusan Virgoun mengunggah kemesraannya dengan pacar barunya di media sosial. Dia mengaku, saat ini fokus dalam hidupnya bukanlah soal asmara.

“Duh, biarin saja deh. Saat ini, fokus saya bukan ke pacar ya. Saya hanya mau fokus cari ilmu dan uang untuk anak-anak saya,” ujarnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 17 Maret 2025.

Bagi Inara Rusli, Virgoun punya hak untuk menjalin hubungan asmara dengan orang baru setelah mereka bercerai pada 10 November 2023. Terpenting baginya, sang musisi menghormati dan berkomitmen dengan kesepakatan mereka soal pasangan baru.

“Selagi belum serius ya enggak masalah. Kami sepakat, baru mengenalkan pasangan ke anak-anak, kalau hubungan baru kami sudah sama-sama serius dan mengarah ke pernikahan,” tutur sang selebgram menambahkan.

Inara Rusli tidak mempermasalahkan Virgoun yang pamer pacar baru. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

Seperti diketahui, Virgoun memamerkan kemesraannya dengan pacar barunya bernama Luna Alhamdy alias Unna, lewat Insta Story, pada 16 Maret 2025. Dia bahkan menuliskan caption mesra pada fotonya bersama sang kekasih.

“I Love you today, tomorrow, and forever (Aku mencintaimu sekarang, besok, dan selamanya),” tulisnya dalam foto tersebut.*

(SIS)