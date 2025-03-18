Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:30 WIB
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja <i>Deh</i>
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli tidak mempermasalahkan keputusan Virgoun mengunggah kemesraannya dengan pacar barunya di media sosial. Dia mengaku, saat ini fokus dalam hidupnya bukanlah soal asmara. 

“Duh, biarin saja deh. Saat ini, fokus saya bukan ke pacar ya. Saya hanya mau fokus cari ilmu dan uang untuk anak-anak saya,” ujarnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 17 Maret 2025. 

Bagi Inara Rusli, Virgoun punya hak untuk menjalin hubungan asmara dengan orang baru setelah mereka bercerai pada 10 November 2023. Terpenting baginya, sang musisi menghormati dan berkomitmen dengan kesepakatan mereka soal pasangan baru.

“Selagi belum serius ya enggak masalah. Kami sepakat, baru mengenalkan pasangan ke anak-anak, kalau hubungan baru kami sudah sama-sama serius dan mengarah ke pernikahan,” tutur sang selebgram menambahkan.

Inara Rusli
Inara Rusli tidak mempermasalahkan Virgoun yang pamer pacar baru. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

Seperti diketahui, Virgoun memamerkan kemesraannya dengan pacar barunya bernama Luna Alhamdy alias Unna, lewat Insta Story, pada 16 Maret 2025. Dia bahkan menuliskan caption mesra pada fotonya bersama sang kekasih.

I Love you today, tomorrow, and forever (Aku mencintaimu sekarang, besok, dan selamanya),” tulisnya dalam foto tersebut.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285/inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232/inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190766/inara_rusli-oXwr_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli Terkait Dugaan Perselingkuhan dan Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388/inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190121/insanul_fahmi_dan_inara_rusli-dkST_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Kembali Mesra, Laporan Polisi Diduga Hanya Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189143/insanul_fahmi-ulmE_large.jpg
Insanul Fahmi Dicap Bocil Alay usai Curhat soal Kerasnya Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement