Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama

JAKARTA - Inara Rusli dan Virgoun tetap menjaga hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Meskipun telah resmi bercerai, keduanya sepakat untuk berbuka puasa bersama sebagai bentuk kebersamaan keluarga.

Inara tidak mengungkapkan lokasi pasti tempat mereka akan berkumpul, tetapi ia mengaku senang dengan rencana tersebut.

"Buka puasa bareng anak belum sih, tapi insya Allah Jumat ini sekalian sama Virgoun. Aku batalin dulu di lokasi, baru lanjut lagi syuting," ujar Inara Rusli saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Inara juga menjelaskan bahwa rencana buka puasa bersama ini berawal dari permintaan Virgoun. Mantan suaminya itu lebih dulu mengajukan keinginan untuk berbuka bersama anak-anak.