HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |17:30 WIB
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengaku, punya kesepakatan tentang hubungan baru dirinya dan Virgoun setelah resmi bercerai pada 10 November 2023. Mereka sepakat, tidak akan mengenalkan pasangan masing-masing ke anak jika masih pacaran. 

“Jadi, aku dan Virgoun itu punya kesepakatan. Kalau hubungannya tidak serius untuk menikah, maka kami enggak boleh ngenalin pacar ke anak,” ujarnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 17 Maret 2025.

Inara Rusli tidak mempermasalahkan keputusan sang mantan suami yang go public dan pamer kemesraan dengan pacar barunya, Luna Alhamdy di media sosial. Dia juga enggan menggubris komentar netizen yang membandingkannya dengan Luna.

“Duh, biarin saja deh. Saya tidak fokus ke pacar soalnya. Saat ini, saya hanya mau fokus cari ilmu dan uang untuk anak-anak saya,” ujarnya. 

Virgoun diketahui memamerkan pacar barunya lewat Insta Story, pada 16 Maret silam. Foto mesranya dengan perempuan yang akrab disapa Unna itu dilengkapi caption berbunyi: I Love you today, tomorrow, and forever.”

Virgoun dan Inara Rusli
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

Halaman:
1 2
