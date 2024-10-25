Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi

JAKARTA - Inara Idola Rusli telah mendapatkan izin dari putri sulungnya, Starla Rhea Idola Virgoun, untuk menikah lagi setelah resmi bercerai dengan Virgoun pada 10 November 2023. Restu ini diberikan oleh Starla dalam sebuah percakapan keluarga yang disiarkan bersama Maia Estianty.

Dalam perbincangan tersebut, Maia sempat terkejut mengetahui jarak usia anak-anak Inara dan Virgoun yang cukup berdekatan. Ia menduga pasangan ini mungkin tidak menjalani program Keluarga Berencana (KB) dengan baik.

Menanggapi hal itu, Inara dengan jujur menjelaskan alasannya memiliki banyak anak dalam waktu singkat saat masih menikah dengan Virgoun.

"Lebih karena ingin cepat selesai, Bunda. Jadi, Mami pengin bisa 'pacaran' lagi setelah anak-anak sudah besar. Tapi ternyata, doanya harus lebih jelas, pacarannya sama siapa. Makanya aku bilang seperti kejar setoran biar nanti bisa pacaran setelah membesarkan tiga anak ini," ungkap Inara dalam obrolan di kanal YouTube Maia ALELDUL TV, Jumat (25/10/2024).

Inara juga bercanda bahwa kenyataannya malah berbeda dari rencana, karena bukan "pacaran" yang terjadi, melainkan perpisahan dengan Virgoun.

Ia lalu menjelaskan reaksi anak-anaknya setelah resmi bercerai. Menurut Inara, Starla awalnya tidak ingin melihat ibunya berpacaran lagi.

"Starla bilang, nggak boleh pacaran, harus langsung nikah," kata Inara sambil tersenyum.

Rasa penasaran Maia pun semakin besar, sehingga ia bertanya apa pendapat Starla jika Inara menikah lagi di masa depan.