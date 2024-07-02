Sinopsis A Quiet Place: Day One, Asal Usul Heningnya Dunia

JAKARTA - Sinopsis film A Quiet Place: Day One akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film A Quiet Place: Day One kini menjadi tontonan yang mencuri perhatian netizen Tanah Air. Prekuel dari waralaba film A Quiet Place ini sedang tayang di bioskop mulai 26 Juni 2024.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 85% dari 187 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 7,1/10.

Sinopsis A Quiet Place: Day One

Film ketiga dari A Quiet Place ini mengajak penonton mengetahui awal mula heningnya dunia akibat serangan makhluk alien yang memangsa bila terdengar kegaduhan. Penonton akan disuguhkan latar belakang kota New York yang masih ramai dan penuh hiruk pikuk sebelum invasi alien menyerang.

A Quiet Place: Day One ini juga dibintangi aktris papan atas, Lupita Nyong’o. Sebagai informasi, Lupita sukses membintangi beberapa film thriller salah satunya Us yang sukses bikin penonton tegang.

Lantas, seperti apa sinopsis dari film A Quiet Place: Day One yang sedang tayang di bioskop? Berikut sinopsisnya.

Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Sam (Lupita Nyong’o) yang tinggal bersama kucingnya. Sam merupakan pasien kanker Sam tinggal di rumah sakit di New York City dengan kucing pelayannya bernama Frodo.

Suatu hari, seorang pekerja perawatan bernama Reuben bertemu dengan Sam dan mencoba kenal lebih akrab. Hingga pada suatu hari Sam tiba-tiba menyadari bahwa pecahan asteroid menabrak kota, dan mengancam kota New York.

Di tengah invasi, Sam pingsan. Dia kemudian terbangun di dalam teater bersama Frodo dan orang-orang yang selamat lainnya. Semua orang di dalam teater diam, dan dia diberi isyarat oleh rekannya yang selamat untuk tidak mengeluarkan suara apa pun untuk menghindari serangan monster.

Setelahnya, New York pun berubah menjadi sunyi. Orang-orang yang selamat berusaha tak membuat suara sedikit pun untuk menghindari serangan monster mematikan itu.