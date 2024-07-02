Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis A Quiet Place: Day One, Asal Usul Heningnya Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:27 WIB
Sinopsis A Quiet Place: Day One, Asal Usul Heningnya Dunia
Sinopsis Film A Quiet Place: Day One (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film A Quiet Place: Day One akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film A Quiet Place: Day One kini menjadi tontonan yang mencuri perhatian netizen Tanah Air. Prekuel dari waralaba film A Quiet Place ini sedang tayang di bioskop mulai 26 Juni 2024.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 85% dari 187 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 7,1/10.

Sinopsis A Quiet Place: Day One

Film ketiga dari A Quiet Place ini mengajak penonton mengetahui awal mula heningnya dunia akibat serangan makhluk alien yang memangsa bila terdengar kegaduhan. Penonton akan disuguhkan latar belakang kota New York yang masih ramai dan penuh hiruk pikuk sebelum invasi alien menyerang.

Sinopsis A Quiet Place: Day One, Asal Usul Heningnya Dunia

A Quiet Place: Day One ini juga dibintangi aktris papan atas, Lupita Nyong’o. Sebagai informasi, Lupita sukses membintangi beberapa film thriller salah satunya Us yang sukses bikin penonton tegang.

Lantas, seperti apa sinopsis dari film A Quiet Place: Day One yang sedang tayang di bioskop? Berikut sinopsisnya.

Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Sam (Lupita Nyong’o) yang tinggal bersama kucingnya. Sam merupakan pasien kanker Sam tinggal di rumah sakit di New York City dengan kucing pelayannya bernama Frodo.

Suatu hari, seorang pekerja perawatan bernama Reuben bertemu dengan Sam dan mencoba kenal lebih akrab. Hingga pada suatu hari Sam tiba-tiba menyadari bahwa pecahan asteroid menabrak kota, dan mengancam kota New York.

Di tengah invasi, Sam pingsan. Dia kemudian terbangun di dalam teater bersama Frodo dan orang-orang yang selamat lainnya. Semua orang di dalam teater diam, dan dia diberi isyarat oleh rekannya yang selamat untuk tidak mengeluarkan suara apa pun untuk menghindari serangan monster.

Setelahnya, New York pun berubah menjadi sunyi. Orang-orang yang selamat berusaha tak membuat suara sedikit pun untuk menghindari serangan monster mematikan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement