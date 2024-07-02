Sinopsis Film The Scorpion King

JAKARTA - Sinopsis film The Scorpion King akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Scorpion King adalah film petualangan aksi tahun 2002 yang disutradarai oleh Chuck Russell.

Film ini dibintangi oleh Dwayne 'The Rock' Johnson sebagai pemeran utama, bersama Steven Brand, Kelly Hu, Grant Heslov, dan Michael Clarke Duncan. Film ini merupakan prekuel dan spin-off dari waralaba The Mummy dan memulai seri film The Scorpion King.

Menurut Rotten Tomatoes, The Scorpion King memegang peringkat persetujuan 41% berdasarkan 137 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film The Scorpion King

Sebelum masa piramida, segerombolan prajurit dari Timur, yang dipimpin oleh Memnon, menyerang dan menaklukkan hampir seluruh suku lokal. Tidak ada suku yang mau melawan Memnon, karena peramalnya, Cassandra, dapat meramalkan setiap serangan. Mathayus, bersama dengan saudara tirinya, Jesup, dan teman mereka, Rama, yang merupakan tiga orang Akkadian sejati yang tersisa, disewa oleh Raja Pheron dari suku bebas untuk membunuh peramal Memnon dengan bayaran 20 batu rubi darah.

Orang-orang Akkadia menyelinap ke kamp Memnon tetapi disergap oleh penjaga yang telah diperingatkan oleh putra Pheron, Takmet, yang berjanji setia kepada Memnon dan membunuh ayahnya sebagai bukti pengkhianatannya. Rama terbunuh, sementara Jesup ditangkap. Mathayus menemukan Cassandra tetapi menyelamatkan nyawanya sebelum ia ditangkap. Setelah menyaksikan eksekusi saudaranya, Mathayus dikubur hingga leher di gurun untuk dimakan oleh semut api saat fajar. Dia melarikan diri dengan bantuan dari sesama tahanan, pencuri kuda, Arpid, dan bertekad untuk menyelesaikan misinya dan membalas dendam untuk saudaranya.

Mathayus menyelinap ke benteng Memnon, Gomorrah, dan memasuki istana Memnon dengan bantuan seorang anak jalanan. Penyihir istana Memnon yang simpatik, Philos, membantu mengarahkan Mathayus ke halaman tempat Memnon berlatih. Mathayus mencoba menembak Memnon dari menara pengawas, tetapi malah menyelamatkan anak jalanan dari dipotong tangannya oleh Takmet yang mencurigai pencurian. Dia nyaris melarikan diri dari Gomorrah, menculik Cassandra dalam perjalanannya.

Memnon mengirim prajuritnya, Thorak, dan sekelompok orangnya untuk membunuh Mathayus dan mengambil kembali Cassandra. Dia memberikan Thorak panah yang ujungnya beracun kalajengking untuk membunuh Mathayus. Mathayus mendeteksi kelompok yang mengikuti dan memimpin mereka ke sebuah gua terdekat di bawah perlindungan badai pasir. Mathayus membunuh Thorak dan orang-orangnya, tetapi ia terkena panah beracun dari Thorak yang sekarat.

Cassandra menyembuhkan Mathayus dengan kekuatan magisnya, percaya bahwa dia adalah kesempatan terbaik dunia untuk membunuh Memnon dan membawa perdamaian. Meskipun tidak diungkapkan, Cassandra diam-diam jatuh cinta pada Mathayus sejak ia menyelamatkan dan menyelamatkannya dari Memnon, yang telah menahannya sejak ia masih kecil.