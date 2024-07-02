Sinopsis Film The Legend of Hercules

JAKARTA - Sinopsis film The Legend of Hercules akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Legend of Hercules adalah film fantasi aksi 3D Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Renny Harlin, ditulis oleh Daniel Giat dan Sean Hood, dan dibintangi oleh Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, dan Liam Garrigan.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 5% berdasarkan 83 ulasan, dengan rata-rata rating 2,70/10, berdasarkan 82 ulasan.

Sinopsis Film The Legend of Hercules

Pada tahun 1200 SM di Yunani kuno, Raja Amphitryon dari Tiryns sedang menaklukkan kerajaan-kerajaan dalam kehausannya akan kekuasaan lebih, yang membuat istrinya, Ratu Alcmene, merasa jijik. Dia berdoa kepada Hera untuk mendapatkan petunjuk, dan suami Hera, Zeus, menghamili Alcmene dengan seorang anak laki-laki setengah dewa yang akan menjadi penyelamat bangsanya, yang diberi nama Hercules. Amphitryon menamai "putra" barunya Alcides, meskipun Alcmene diam-diam mengakui nama sebenarnya sebagai Hercules.

Dua puluh tahun kemudian, Pangeran Alcides (Hercules) adalah kekasih Putri Hebe dari Kreta. Hercules dan kakaknya, Pangeran Iphicles, diserang oleh singa Nemea yang sangat kuat, yang dicekik Hercules sampai mati. Iphicles mengambil pujian dalam sebuah perjamuan kerajaan, tetapi Hebe melihat kebohongan ini. Di perjamuan tersebut, Amphitryon mengumumkan pertunangan Hebe dan Iphicles, sementara Hercules dikirim untuk berpartisipasi dalam kampanye militer di Mesir. Alcmene memberitahunya tentang garis keturunannya yang sebenarnya dan bahwa namanya adalah Hercules, bukan Alcides.

Hercules bergabung dengan komando Kapten Sotiris di gurun Mesir; pasukan kecil mereka menghadapi penyergapan oleh Amphitryon yang dimaksudkan untuk menghilangkan Hercules, dan hanya Alcides dan Sotiris yang selamat. Hercules menggunakan nama pemberian dewa-dewa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Keduanya dijual sebagai budak kepada Lucius, seorang promotor pertarungan gaya gladiator, di mana mereka unggul.

Hercules mengalahkan enam gladiator yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam pertempuran arena di Yunani, yang memotivasi anggota tentara Amphitryon untuk meninggalkannya dan bergabung dengan Hercules dan Sotiris, memulai perlawanan terhadap kampanye tirani Amphitryon. Amphitryon terpaksa menyewa tentara bayaran asing sebagai akibatnya.