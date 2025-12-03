Epy Kusnandar Alami Pecah Pembuluh Darah di Otak, Begini Penjelasan Keluarga

JAKARTA - Artis Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhir pada Rabu siang tadi. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Epy mengalami pembuluh darah di bagian otak pecah.

“Memang betul ada penyumbatan pembuluh darah di belakang otak. Katanya ukurannya cuma segini. Batang otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu tapi itu pusat kontrol kehidupan. Gerak, napas,” kata putra Epy Kusnandar, Damar Rizal Marzuki kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

Dia menceritakan kejadian bermula pada waktu subuh. Ia menerima kabar pada pukul 05.30 WIB dan langsung bergegas menuju rumah sakit di Cawang. Saat ditemukan oleh istrinya, Karina Ranau, Epy Kusnandar sudah dalam kondisi kritis.

“Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter. Karena, penyakitnya berhubungan dengan alat yang paling vital, otak manusia ya. Sama kayak jantung,” ujar dia.

Ketika tiba di rumah sakit, kondisi bintang sinetron ‘Preman Pensiun’ itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, pihak medis sudah memberi tahu keluarga untuk menunggu keajaiban.