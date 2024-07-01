Sinopsis Film 211

JAKARTA - Sinopsis film 211 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 211 adalah film aksi kejahatan Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh York Shackleton dan ditulis oleh John Rebus, berdasarkan skenario oleh Shackleton.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Alexandra Dinu, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, dan Ori Pfeffer.

Rotten Tomatoes memberi peringkat positif 4% berdasarkan 24 ulasan dengan peringkat keseluruhan 2,5/10.

Sinopsis Film 211

Di Afghanistan, tentara bayaran yang kejam Tre, Rob, Luke, dan Hyde menyiksa seorang pencari untung perang yang berutang uang kepada mereka. Sebelum mereka membunuhnya, dia mengungkapkan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke sebuah bank di kota Chesterford, Massachusetts. Agen Interpol Rossi dipindahkan dari operasi di Kabul untuk menyelidiki para tentara bayaran tersebut.

Di Chesterford, siswa sekolah menengah yang pendiam Kenny Ralston diskors karena melawan seorang pengganggu. Wakil kepala sekolah memberitahu ibu Kenny, perawat bagian darurat Shawnee Ralston, bahwa Kenny harus mengikuti patroli bersama polisi atau dikeluarkan.

Kenny ditugaskan ke Petugas Departemen Kepolisian Chesterford Mike Chandler dan menantunya, Petugas Steve MacAvoy. Mike, seorang duda yang hubungannya dengan putrinya Lisa memburuk, mengetahui dari Steve bahwa Lisa sedang hamil. Kenny dan para petugas tidak akur, dan Kenny merekam insiden di mana para petugas menodongkan senjata pada seorang tersangka, membuat Mike frustrasi karena merasa orang-orang yang merekam polisi menghalangi tugas mereka.

Di tempat lain, para tentara bayaran bersiap untuk merampok bank Chesterford demi uang yang ditransfer, senilai $1,3 juta. Hyde menanam IED di sebuah restoran di Chesterford untuk menciptakan pengalihan, dan para tentara bayaran merampok bank tersebut, mengambil banyak sandera.

Saat istirahat kopi di dekat bank, Mike melihat SUV yang diparkir secara ilegal di luar bank. Tre dan Hyde meledakkan IED tersebut, menghancurkan restoran. Departemen Kepolisian Chesterford mengerahkan semua unit yang tersedia ke ledakan tersebut, menunjuk Kapten Horst sebagai komandan situasi, dan rumah sakit Shawnee bersiap menerima korban, sementara Rossi diperintahkan untuk membantu Departemen Kepolisian Chesterford. Namun, Mike, yang sudah mulai akrab dengan Kenny, memilih untuk tetap berada di area patroli mereka dan tetap membawa Kenny, membuat Steve kesal.

Kesal dengan penolakan Mike dan Steve untuk pergi, Hyde melepaskan tembakan ke mobil patroli mereka, membuatnya kecelakaan. Steve memanggil bantuan dan menyelamatkan Kenny, dan para petugas membalas tembakan dan membunuh Hyde, sementara Kenny mencoba merekam baku tembak tersebut. Mike mengetahui Steve terluka dan menyiapkan torniket darurat. Sementara itu, Rossi tiba di Chesterford, saat polisi mulai mengalihkan perhatian mereka ke perampokan.