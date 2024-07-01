Sinopsis Film Fast and Furious

JAKARTA - Sinopsis film Fast and Furious akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fast and Furious (juga dikenal sebagai Fast & Furious 4) adalah film aksi tahun 2009 yang disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Chris Morgan.

Ini adalah sekuel langsung dari The Fast and the Furious dan 2 Fast 2 Furious, serta merupakan film keempat dalam waralaba Fast & Furious. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster. Dalam film ini, Dominic Toretto (Diesel) dan agen FBI Brian O'Conner (Walker) dipaksa untuk bekerja sama untuk membalas dendam atas pembunuhan kekasih Toretto, Letty Ortiz (Rodriguez), dan menangkap gembong narkoba Arturo Braga (John Ortiz).

Menurut Rotten Tomatoes, Fast & Furious mendapat peringkat persetujuan 29% berdasarkan 178 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,6/10.

Sinopsis Film Fast and Furious

Dominic Toretto dan krunya, yang terdiri dari pacarnya Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara, dan Han Lue, sedang merampok truk tangki bahan bakar di Republik Dominika. Dom mencurigai polisi sedang memburu mereka, dan meninggalkan Letty untuk melindunginya dari penangkapan. Beberapa bulan kemudian, di Panama City, Dom menerima panggilan dari saudara perempuannya Mia, yang memberitahunya bahwa Letty telah dibunuh.

Dom pergi ke Los Angeles untuk menghadiri pemakamannya dan menemukan jejak nitrometana di lokasi kecelakaan. Dia memaksa mekanik lokal untuk memberikan nama pembeli, David Park, dan diberitahu bahwa satu-satunya mobil yang menggunakan nitrometana di daerah itu adalah Ford Torino Sport hijau 1972. Sementara itu, agen FBI Brian O'Conner mencoba melacak gembong narkoba Meksiko, Arturo Braga, yang identitasnya tidak diketahui publik; pencariannya juga membawanya ke Park.

Dom tiba di apartemen Park dan menggantungnya di luar jendela dengan pergelangan kakinya sebelum Brian tiba. Brian menyelamatkan Park, yang kemudian menjadi informan baru FBI dan membawa Brian ke balapan jalanan. Brian memilih Nissan Skyline GT-R R34 2002 yang dimodifikasi dari tempat penyitaan; Dom juga muncul, dengan Chevrolet Chevelle SS 1970 miliknya. Ramon Campos, tangan kanan Braga, dan Gisele Yashar, penghubung Braga, mengungkapkan bahwa pemenang akan menjadi pengemudi terakhir dalam tim yang menyelundupkan heroin antara perbatasan Meksiko-Amerika Serikat.

Dom menang dengan menabrakkan mobil Brian saat dalam nitro, membuatnya kehilangan kendali. Brian menggunakan kekuasaannya sebagai agen FBI untuk menangkap pengemudi lain, Dwight Mueller, dan mengambil posisinya di tim. Tim bertemu dengan anak buah Braga, Fenix, dan Dom memperhatikan bahwa Fenix mengendarai Torino yang sama seperti yang dijelaskan oleh mekanik.

Mereka mengendarai melintasi perbatasan menggunakan terowongan untuk menghindari deteksi. Dom menghadapi Fenix dan mengetahui bahwa dia membunuh para pengemudi setelah pekerjaan mereka selesai, dan dia membunuh Letty saat dia mencoba melarikan diri darinya. Kebuntuan terjadi; Dominic meledakkan mobilnya dengan nitrous untuk mengalihkan perhatian anak buah Braga, dan Brian membajak Hummer H1 1999 dengan heroin senilai $60 juta di dalamnya. Brian dan Dom kembali ke LA dan menyembunyikan heroin di tempat penyitaan polisi, di mana mereka mengambil Subaru Impreza WRX STI hatchback 2008 yang dimodifikasi; mereka mengendarai mobil itu ke rumah Dom dan bertemu kembali dengan Mia.