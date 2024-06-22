GTV Tambah Game Show Baru, yang Nonton Siap-Siap Kebagian

JAKARTA - Makin dekat dengan penayangan perdana “Kuis Siapa Berani?”, GTV sebagai home of game show bersama duo host Ramzi dan Yuki Kato, siap ajak kamu angkut hadiah ratusan juta dengan ikut “Kuis Siapa Berani?”, berani ikut?

Untuk kamu yang tertarik untuk jadi peserta “Kuis Siapa Berani?” daftarkan tim kamu segera dengan bentuk 1 tim yang terdiri dari 20 orang, kamu bisa ajak keluarga, teman kerja, komunitas, atau teman sekolah. Pastikan seluruh tim kamu berusia 17 - 45 tahun. Lalu siapkan kostum dan properti menarik untuk menunjang kekompakan tim kamu. Terakhir, buat video tim yang seru dan kompak kirim ke whatsapp 0857-7504-9978 / 0857-1972-3004, jangan lupa sertakan data diri tim kamu, ya!

Akan tayang mulai mulai 24 Juni, “Kuis Siapa Berani?” mengisi jam tayang prime time Senin - Jumat pukul 20.15 WIB tepat setelah program yang bikin kaya rame-rame “Super Deal Indonesia” yang tayang setiap hari pukul 18.30 WIB. Bukan hanya bagi-bagi hadiah ratusan juta untuk yang main, 2 program unggulan GTV ini juga akan bagi-bagi pulsa total jutaan untuk penonton di rumah, loh!

Ini caranya buat ikut malam bertabur cuan:

1. Wajib follow & jawab pertanyaan yang ada di instagram dan tiktok @officialgtvid setiap harinya

2. Tonton terus tayangan "Super Deal Indonesia" setiap hari pukul 18.30 WIB & "Kuis Siapa Berani?" mulai 24 juni Senin-Jumat, pukul 20.15 WIB untuk menemukan jawabannya!

3. Jawab pertanyaan di kolom komentar dengan format : nama_jawaban_#watchandwinsuperdeal / #watchandwinkuissiapaberani

4. Setiap harinya akan ada dua orang pemenang beruntung di masing-masing program, yang mendapatkan pulsa gratis dari GTV