Luna Maya Masuk Nominasi di Indonesian Sports and Entertainment Awards

JAKARTA - Luna Maya menjadi salah satu artis yang masuk dalam daftar nominasi Selebriti Sporty Wanita Terpopuler dalam ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards (ISEA). Luna Maya sendiri dikenal aktif berolahraga dan kerap terlibat dalam pertandingan olahraga antar selebritis, salah satunya tenis.

Bersaing dengan lima nominasi lainnya yang juga aktif membagikan kesehariannya saat berolahraga seperti Andrea Dian, Anya Geraldine, Jennifer Bachdim, Nagita Slavina, dan Nia Ramadhani membuat Luna Maya pesimis untuk mendapatkan penghargaan. Meski demikian, dia merasa terhormat karena dipercaya menjadi salah satu nominasi.

Luna Maya mengaku dirinya ingin terus konsisten berolahraga dan menjadikannya bagian dari gaya hidup, bukan untuk mengincar penghargaan apapun.

"Kalau ngeliat nominasinya itu ngga ya, kita hura-hura aja. Tapi terimakasih sudah dianggap sporty. Menurutku nominasi yang lain itu lebih sporty. Aku juga berolahraga bukan pengin show off atau kasih liat aku sporty atau gimana tapi menurutku olahraga itu lifestyle yang menyenangkan. Kita lihat aja (pemenangnya)," ujar Luna Maya dalam konferensi pers ISEA, Senin (3/6/2024).

Sebagai seorang artis yang terjun ke dunia hiburan, Luna Maya menyadari bahwa terkadang sulit rasanya untuk menyempatkan waktu berolahraga. Sehingga, dia berusaha konsisten menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang dibutuhkan sehari-hari.

Luna Maya pun selalu mengawali harinya dengan berolahraga. Luna pun akan terus berusaha memprioritaskan olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukannya sehari-hari.

"Semua berdasarkan suka dan kebutuhan atau ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, kita pasti spare waktu untuk itu dan komitmen. Membagi waktu itu harus tega, kadang ada yang mau ketemu segala macem, pokoknya baru bisa itu setelah olahraga. Gak segila atlet tapi tiap hari itu harus dimasukkin jadwal olahraganya," sambungnya.