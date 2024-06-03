Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Luna Maya Masuk Nominasi di Indonesian Sports and Entertainment Awards

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |00:01 WIB
Luna Maya Masuk Nominasi di Indonesian Sports and Entertainment Awards
Luna Maya masuk nominasi Indonesian Sports and Entertainment Awards (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya menjadi salah satu artis yang masuk dalam daftar nominasi Selebriti Sporty Wanita Terpopuler dalam ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards (ISEA). Luna Maya sendiri dikenal aktif berolahraga dan kerap terlibat dalam pertandingan olahraga antar selebritis, salah satunya tenis.

Bersaing dengan lima nominasi lainnya yang juga aktif membagikan kesehariannya saat berolahraga seperti Andrea Dian, Anya Geraldine, Jennifer Bachdim, Nagita Slavina, dan Nia Ramadhani membuat Luna Maya pesimis untuk mendapatkan penghargaan. Meski demikian, dia merasa terhormat karena dipercaya menjadi salah satu nominasi.

Luna Maya Masuk Nominasi di Indonesian Sports and Entertainment Awards

Luna Maya mengaku dirinya ingin terus konsisten berolahraga dan menjadikannya bagian dari gaya hidup, bukan untuk mengincar penghargaan apapun.

"Kalau ngeliat nominasinya itu ngga ya, kita hura-hura aja. Tapi terimakasih sudah dianggap sporty. Menurutku nominasi yang lain itu lebih sporty. Aku juga berolahraga bukan pengin show off atau kasih liat aku sporty atau gimana tapi menurutku olahraga itu lifestyle yang menyenangkan. Kita lihat aja (pemenangnya)," ujar Luna Maya dalam konferensi pers ISEA, Senin (3/6/2024).

Sebagai seorang artis yang terjun ke dunia hiburan, Luna Maya menyadari bahwa terkadang sulit rasanya untuk menyempatkan waktu berolahraga. Sehingga, dia berusaha konsisten menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang dibutuhkan sehari-hari.

Luna Maya pun selalu mengawali harinya dengan berolahraga. Luna pun akan terus berusaha memprioritaskan olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukannya sehari-hari.

"Semua berdasarkan suka dan kebutuhan atau ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, kita pasti spare waktu untuk itu dan komitmen. Membagi waktu itu harus tega, kadang ada yang mau ketemu segala macem, pokoknya baru bisa itu setelah olahraga. Gak segila atlet tapi tiap hari itu harus dimasukkin jadwal olahraganya," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-S5wx_large.jpg
Jawaban Luna Maya jika Maxime Bouttier Berselingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement