Maxime Bouttier Izin ke Luna Maya saat Adegan Ciuman dengan Beby Tsabina

JAKARTA - Maxime Bouttier ternyata sempat menelepon kekasihnya, Luna Maya saat mengetahui akan melakukan adegan ciuman dengan lawan mainnya, Beby Tsabina dalam sebuah series. Maxime seolah ingin meminta izin demi menjaga perasaan Luna Maya.n

"Dia itu nelepon gue, 'Bebe ada yang perlu aku omongin.' 'Ya kayaknya aku ada adegan ciuman sama Beby,'" ujar Luna menirukan perkataan Maxime, dikutip dari kanal YouTube TS Media, Sabtu (11/5/2024).

Mendengar penjelasan sang kekasih, Luna Maya justru merasa heran. Pasalnya menurutnya adegan apapun yang dilakukan sudah menjadi tuntutan dari profesi se sebagai aktor, sehingga Maxime tak perlu mendapat izin darinya.

"Apa sih izin-izin," ujar Luna Maya.

Maxime pun buru-buru menjelaskan bahwa saat itu dirinya hanya ingin memastikan bahwa kekasihnya mengetahui adegan apa yang dilakukannya terlebih yang terbilang sensitif. Bukan bermaksud untuk meminta izin.

"Sebenarnya bukan izin, cuma kasih tahu aja, biar enggak kaget," timpal Maxime.

Luna Maya pun memahami jika perlakuan Maxime itu sebagai bentuk menghargai pasangan dengan begitu manisnya. Luna pun menghargai jika di luar sana banyak pasangan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan tuntutan tertentu dalam profesi yang dijalani.

Hanya saja, Luna memiliki prinsip berbeda. Menurutnya sebagai seorang aktor, tentu sudah memahami resiko pekerjaannya, seperti adegan-adegan apa yang harus dilakukan.

"Maksudnya sweet, cuma buat aku ya ini mungkin beda pasangan beda dinamika. Aku menghormati pasangan-pasangan yang keduanya sesama profesi dan tidak mau menjalani certain tuntutan yang harus dilakukan tapi buat aku, enggak sih. Profesimu adalah seorang aktor, kamu sebagai seorang aktor harus pasrah dan serah diri dengan profesi yang sudah dilakoni," sambungnya