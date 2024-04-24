Maxime Bouttier Terharu dengan Kesetiaan Luna Maya Mendampinginya di Peringatan 100 Hari Sang Ibu

JAKARTA - Maxime Bouttier baru saja memperingati 100 hari kepergian sang ibu, Siti Purwanti. Diketahui, ibunda Maxime telah meninggal dunia pada 14 Januari lalu.

Setelah 100 tahun kepergiannya, kekasih Luna Maya itu memperingatinya dengan mengundang kerabat dan sahabat untuk mendoakan ibunya.

"Ya semalam kita 100 harian acara semuanya sukses, alhamdulilah kita sudah berdoa segala mungkin untuk ibu saya," kata Maxime Bouttier di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2024.

Sementara itu, momen 100 hari kepergian sang ibu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-31. Maxime sebagai anak mengaku sempat terkejut karena momen ini menjadi yang pertama baginya harus melewati momen pergantian usia tanpa kehadiran sang ibu.

Maxime Bouttier terharu dengan kesetiaan Luna Maya (Foto: Instagram/bouttier_maxime)





"Kaget juga tiba-tiba di tanggal 22 April, hari ke-100 tapi menurut aku itu ya itulah yang terjadi. Berarti, she's there, soalnya ini kan ulang tahun pertama aku tanpa mama. Aku terharu lah," paparnya.

Mengenai perayaan hari ulang tahunnya, Maxime mengungkap bahwa dia mendapat kue dari sang kekasih. Menariknya, Luna tak memberikan hadiah apapun sebab Maxime sendiri yang melarang kekasihnya itu untuk memberikannya kado.

Bagi Maxime yang terpenting untuknya adalah menghabiskan waktu bersama dengan Luna Maya. Kehadiran sang pujaan hati di sisinya jauh lebih berharga baginya ketimbang sebuah hadiah.