Film Vina Dilaporkan, Sutradara: Kocak

JAKARTA - Sutradara Anggy Umbara akhirnya buka suara perihal aduan film Vina. Diketahui, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) melaporkan film Vina: Sebelum 7 hari ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa 28 Mei 2024.

Aduan dilayangkan ALMI karena film karya rumah produksi Dee Company dinilai membuat gaduh masyarakat. Padahal kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 masih tahap penyidikan oleh Polda Jawa Barat.

Dalam tanggapannya, Anggy menyebut aduan ALMI layaknya sebagai bahan komedian, padahal film itu dibuat salah satu tujuannya untuk mencari keadilan untuk mendiang Vina Cirebon.

"Kocak aja sih maksudnya kayak di film komedi aja," kata Anggy Umbara saat dihubungi awak media.

Anggy berpendapat bahwa Film Vina: Sebelum 7 hari ini sebenarnya telah lulus sensor dan tidak melanggar apapun, dan dinilai pembawa hikmah untuk keluarga.

Berangkat dari itu, Angga heran dengan pihak yang mengadukan film Vina Cirebon. Padahal secara prosedural telah tuntas sebelum ditayangkan di bioskop.

"Apa sih masa pembuat film yang filmnya udah lulus sensor enggak masalah apa-apa, enggak melanggar, dan dinilai pembawa hikmah untuk keluarga," jelas Anggy.

"Membawa awareness, banyak pesan lah. Terus dikriminalisasi itu. Itu lucu aja sih ya enggak pantas lah," imbuhnya menambahkan.

Pria berusia 43 tahun ini juga mengaku tidak pantas film garapannya itu diadukan ke polisi. Pasalnya ia melihat tidak ada dasar hukumnya di dalam film Vina Cirebon tersebut.

"Menurut saya enggak pantas dan enggak ada dasarnya. Walaupun ada kegaduhan, ya kegaduhannya bukan karena filmnya tapi kasusnya. Film sih potret aja, film kan diambil juga dari apa yang terjadi. Itu juga diambil dari sudut pandang keluarga," terang Anggy.

"Itu potret aja kita juga enggak ngebahas kasus apa-apa. Kita ngebahas kejadian menurut kacamata keluarga itu doang. Kalau enggak ada dasarnya. Itu mengada-ngada," tambahnya.

Kendati diadukan, sebagai sutradara, Anggy tak ingin ambil pusing dengan aduan oknum melaporkan film Vina: Sebelum 7 hari ke polisi. Lantaran hal itu merupakan urusan pribadi masing-masing sehingga ia tak bisa melarangnya.

"Dia mau aduin kemana. Di Bareskrim kan harus KPI. Kan lagi pula mengadukan juga belum bisa kan. Kalau mau berpendapat itu silakan, bebas semua bisa berpendapat," pungkasnya.

Sebelumnya, Film Vina: Sebelum 7 hari diadukan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI).

Dalam aduan mereka tersebut, ALMI beralasan bahwa adanya Film Vina: Sebelum 7 hari dinilai membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Padahal proses hukum kasus pembunuhan Vina Cirebon sedang berjalan di Polda Jabar.

"Bisa diklasifikasi agar tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan karena proses hukum sedang berjalan," kata Zainul Arifin saat ditemui di Bareskrim Polri Selasa (28/5/2024).

Selain itu, ALMI juga mendesak pemerintah untuk menarik izin penayangan Film Vina: Sebelum 7 hari merujuk pada Undang-undang tentang Perfilman pasal 31 ayat 1.

Menurutnya, semenjak kehadiran film Vina: Sebelum 7 Hari ini timbul spekulasi serta kegaduhan di tengah masyarakat terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016.