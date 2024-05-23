Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggy Umbara Berharap Film Vina: Sebelum 7 Hari Bisa Tegakkan Keadilan Bagi Keluarga Korban

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:45 WIB
Anggy Umbara Berharap Film Vina: Sebelum 7 Hari Bisa Tegakkan Keadilan Bagi Keluarga Korban
Anggy Umbara berharap film 'Vina: Sebelum 7 Hari' bisa tegakkan keadilan (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Film Vina: Sebelum 7 Hari dinilai menguak tabir baru terkait kasus kematian remaja 16 tahun asal Cirebon pada delapan tahun silam.

Sutradara Anggy Umbara mengungkapkan rasa syukurnya jika film ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Terlebih, dia juga merasakan kepuasan tersendiri kasus Vina Cirebon menemukan titik terang setelah filmnya dirilis.

"Pastinya ada perubahan yang terjadi karena film ini kan. Kalau keberhasilan ini pun dinilai berdasarkan ukuran yang berbeda-beda kan, ada yang menilai keberhasilan dengan melakukan perubahan aja itu udah sebuah keberhasilan apalagi sampai ketangkep itu sebuah keberhasilan tersendiri, jadi tergantung kita melihatnya," ujar Anggy Umbara melalui telepon belum lama ini.

Anggy kemudian mengapresiasi langkah pihak terkait karena berhasil menangkap satu dari tiga DPO yakni Pegi alias Perong alias Egy.

Film VINA: Sebelum 7 Hari

Anggy Umbara berharap film 'Vina: Sebelum 7 Hari' bisa tegakkan keadilan (Foto: Inatsgaram/filmvina)

"Semoga tidak salah tangkap, semoga itu benar yang DPO itu adalah pelaku tindak kejahatan terus bisa diadilkan seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada power abuse atau intimidasi apapun terhadap hukum yang berlaku dinegara ini, itu aja sih," kata Anggy.

Anggy lalu berharap film garapannya bisa membantu korban dalam menegakkan keadilan. Sebab, kasus ini sudah berjalan selama delapan tahun tanpa adanya titik terang.

"Kalau saya sih selalu bersyukur dengan dibuatnya film ini dan kita semua ya itu bisa dibikin lebih melek lah terhadap situasi yang terjadi di negara kita, lingkungan kita, mudah-mudahan keadilan bisa lebih baik di lakukan di negara ini," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
