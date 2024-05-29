Drama Baru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won Tayang Tahun Depan

Disney+ akan menayangkan drama baru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won pada tahun depan. (Foto: Zapzee)

SEOUL - Disney+ akhirnya mengumumkan jadwal tayang series terbaru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won berjudul Tempest. Rencananya, serial tersebut akan memulai debutnya di layar kaca pada tahun depan.

Mengutip Allkpop, Rabu (29/5/2024), series tersebut berkisah tentang Moon Ju (Jun Ji Hyun), seorang diplomat dengan reputasi internasional yang sangat baik setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar (Korea Selatan) untuk Amerika Serikat.

Suatu hari, Moon Ju dihadapkan pada kasus pembunuhan yang diyakini sebagai ‘skenario’ politik Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk mengungkap kasus tersebut, dia bekerjasama dengan mantan tentara bayaran bernama San Ho (Kang Dong Won).

Menariknya, San Ho digambarkan sebagai sosok yang begitu misterius. Tak ada seorang pun yang tahu kewarganegaraan maupun masa lalunya.

Series Tempest menjadi drama pertama Kang Dong Won dalam 2 dekade terakhir. Drama Magic yang dirilis pada 2004 merupakan karya terakhirnya di layar kaca. Dalam drama itu, dia tak hanya menjadi pemain namun juga produser.