Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won Tayang Tahun Depan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |11:20 WIB
Drama Baru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won Tayang Tahun Depan
Disney+ akan menayangkan drama baru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won pada tahun depan. (Foto: Zapzee)
A
A
A

SEOUL - Disney+ akhirnya mengumumkan jadwal tayang series terbaru Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won berjudul Tempest. Rencananya, serial tersebut akan memulai debutnya di layar kaca pada tahun depan.

Mengutip Allkpop, Rabu (29/5/2024), series tersebut berkisah tentang Moon Ju (Jun Ji Hyun), seorang diplomat dengan reputasi internasional yang sangat baik setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar (Korea Selatan) untuk Amerika Serikat.

Suatu hari, Moon Ju dihadapkan pada kasus pembunuhan yang diyakini sebagai ‘skenario’ politik Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk mengungkap kasus tersebut, dia bekerjasama dengan mantan tentara bayaran bernama San Ho (Kang Dong Won).

Menariknya, San Ho digambarkan sebagai sosok yang begitu misterius. Tak ada seorang pun yang tahu kewarganegaraan maupun masa lalunya.

Series Tempest menjadi drama pertama Kang Dong Won dalam 2 dekade terakhir. Drama Magic yang dirilis pada 2004 merupakan karya terakhirnya di layar kaca. Dalam drama itu, dia tak hanya menjadi pemain namun juga produser.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188249/gong_hyo_jin-1sKl_large.jpg
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188193/drama_liar-jLy6_large.jpg
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926/han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/206/3187412/park_hae_jin-YtG5_large.jpg
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/206/3186398/park_eun_bin_dan_yang_se_jong-R1J8_large.jpg
Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/206/3185925/joo_ji_hoon_dan_ha_ji_won-pYQ6_large.jpg
Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement