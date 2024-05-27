Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Close, Kisah Bodyguard Perempuan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:03 WIB
Sinopsis Film Close, Kisah Bodyguard Perempuan
Sinopsis Film Close 2019 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Close 2019 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Close adalah film thriller aksi Inggris tahun 2019 yang disutradarai oleh Vicky Jewson dan dibintangi oleh Noomi Rapace.

Karakter Rapace didasarkan pada Jacquie Davis, salah satu pengawal wanita terkemuka di dunia, yang pernah mengawal J.K. Rowling, Nicole Kidman, dan anggota keluarga kerajaan Inggris.

Sinopsis Film Close, Kisah Bodyguard Perempuan

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 37% dari 35 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5,4/10.

Sinopsis Film Close

Saat berada di Sudan Selatan dalam misi rutin, petugas perlindungan Sam Carlson menyelamatkan dua jurnalis yang dia lindungi ketika kendaraan mereka diserang oleh pemberontak lokal.

Zoe Tanner, anak yang bermasalah dan pewaris dari taipan bisnis yang baru saja meninggal, Eric Tanner, menemukan bahwa dia mewarisi semua saham ayahnya di perusahaannya, Hassine Mining. Hal ini mengejutkan dan membuat marah ibu tirinya, Rima Hassine, yang keluarganya mendirikan perusahaan tersebut dan yang telah mengambil alih posisi Eric sebagai CEO. Setelah berhasil menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk penambangan fosfat di Zambia, Rima menuntut agar Zoe menemaninya ke rumah keluarga di Maroko sementara dia menyelesaikan kesepakatan itu.

Rima menyewa Sam sebagai pengawal Zoe untuk perjalanan tersebut, karena pengawal sebelumnya dipecat karena berhubungan intim dengan Zoe. Setelah tiba di kasbah keluarga yang diperkuat, Zoe menuntut agar Sam tetap tinggal selama waktu yang telah dibayar, dan menginap semalam. Malam itu, sistem keamanan safehouse ditembus, mengunci properti dan menjebak penghuninya. Penyerang bersenjata berat membunuh beberapa anggota tim keamanan. Para penyerang menuju ke kamar Zoe, membunuh kepala keamanan, Alik, di perjalanan.

Zoe melarikan diri dengan Sam, dan mereka dijemput oleh petugas polisi yang merespons. Meskipun petugas tersebut meyakinkan mereka bahwa mereka akan dibawa ke kantor polisi, Zoe (yang berbicara bahasa Arab) mendengar mereka membahas alamat pribadi dan uang. Sam melawan dan melucuti senjata petugas tersebut, tetapi Zoe akhirnya menembak salah satu dari mereka dengan senjata Sam. Keduanya melarikan diri dengan berjalan kaki ke Casablanca dan berlindung di sebuah hotel. Berita tentang insiden tersebut menyebabkan harga saham di Hassine Mining turun drastis, yang berpotensi memungkinkan pesaing mereka, Sikong, untuk mencuri kesepakatan itu.

Halaman:
1 2
