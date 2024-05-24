Sinopsis Film Wrath of the Titans

JAKARTA - Sinopsis film Wrath of the Titans akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wrath of the Titans adalah sebuah film aksi fantasi Amerika-Spanyol tahun 2012 dan merupakan sekuel dari film tahun 2010, Clash of the Titans.

Film ini dibintangi oleh Sam Worthington, Rosamund Pike, Bill Nighy, Édgar Ramírez, Toby Kebbell, Danny Huston, Ralph Fiennes, dan Liam Neeson, dengan Jonathan Liebesman sebagai sutradara dan naskah ditulis oleh Dan Mazeau dan David Leslie Johnson dari cerita mereka bersama Greg Berlanti.

Wrath of the Titans berlatar satu dekade setelah kejadian di film sebelumnya, saat para dewa kehilangan kendali atas para Titan yang dipenjarakan (karena kurangnya doa dari umat manusia yang juga mengurangi keabadian mereka) dan Perseus dipanggil, kali ini untuk menyelamatkan ayahnya, Zeus, menggulingkan para Titan, dan menyelamatkan umat manusia.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 26% dari 174 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 4,5/10.

Sepuluh tahun setelah mengalahkan Kraken milik Hades, Perseus, anak setengah dewa Zeus, kini hidup sebagai nelayan bersama putranya yang masih muda, Heleus, setelah kematian istrinya, Io. Zeus mengunjungi Perseus dan meminta bantuannya, mengatakan bahwa manusia tidak berdoa kepada para dewa; akibatnya, para dewa kehilangan kekuatan mereka dan menjadi fana, yang berarti mereka tidak lagi bisa menjaga tembok Tartarus yang menahan Titan Kronos yang dipenjarakan. Perseus, yang lebih mementingkan keselamatan keluarganya, menolak untuk terlibat.

Zeus bertemu saudara-saudaranya Hades dan Poseidon serta putranya Ares di Tartarus. Dia meminta bantuan Hades untuk membangun kembali tembok Tartarus, tetapi Hades menolak tawaran tersebut dan menyerang Zeus. Ares juga, yang memutuskan untuk mengkhianati Zeus, menyerang ayahnya. Poseidon terluka parah dalam pertarungan yang terjadi. Hades dan Ares memenjarakan Zeus, mencuri petirnya. Mereka berencana membuat kesepakatan dengan Kronos; sebagai imbalan untuk tetap abadi, mereka akan menguras kekuatan ilahi Zeus untuk menghidupkan kembali Kronos. Tembok Tartarus hancur, melepaskan monster ke dunia.

Setelah membunuh Chimera berkepala dua yang menyerang desanya, Perseus pergi untuk menemui ayahnya. Dia malah menemukan Poseidon yang sekarat yang memberitahunya tentang situasi tersebut dan menyuruhnya menemukan putra setengah dewa Agenor, yang akan membawanya ke Hephaestus, yang mengetahui jalan menuju Tartarus. Poseidon kemudian memberikan trisulanya kepada Perseus dan menyerah pada luka-lukanya. Perseus, Andromeda, dan Agenor berangkat untuk menemukan Hephaestus di sebuah pulau tersembunyi.

Agenor menjelaskan bahwa Hephaestus menciptakan tiga senjata yang digunakan Zeus, Hades, dan Poseidon: petir Zeus, garpu Hades, dan trisula Poseidon, yang dapat digabungkan membentuk Tombak Trium, satu-satunya senjata yang dapat mengalahkan Kronos. Setelah pertemuan dengan tiga Cyclops setinggi 30 kaki, para pengelana akhirnya bertemu Hephaestus yang kini fana dan mencapai pintu masuk labirin yang mengarah ke Tartarus. Hephaestus mengorbankan dirinya selama serangan oleh Ares untuk memungkinkan Perseus, Andromeda, dan Agenor memasuki labirin. Begitu masuk ke dalam labirin, mereka menghadapi Minotaur yang menyerang mereka, tetapi Perseus berhasil membunuhnya.

