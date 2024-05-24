Sinopsis Film Big Game, Misi Penyelamatan Presiden AS

JAKARTA - Sinopsis film Big Game akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Game adalah sebuah film petualangan aksi tahun 2014 yang disutradarai oleh Jalmari Helander dan ditulis oleh Helander dan Petri Jokiranta.

Film ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Felicity Huffman, dan Jim Broadbent. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Oskari (Tommila) yang berusaha melindungi Presiden Amerika Serikat William Alan Moore (Jackson) dari teroris yang menembak jatuh Air Force One. Big Game merupakan salah satu film Finlandia termahal.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 78%, berdasarkan ulasan dari 88 kritikus.

Sinopsis Film Big Game

Air Force One ditembak jatuh oleh teroris, meninggalkan William Alan Moore, Presiden Amerika Serikat, terdampar di hutan belantara Finlandia. Di hutan dalam misi berburu untuk membuktikan kedewasaannya kepada kerabatnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Oskari berencana untuk melacak seekor rusa, hanya untuk menemukan sebuah kapsul pelarian yang berisi Moore. Keduanya harus bekerja sama untuk melarikan diri dari para teroris, yang semakin mendekat untuk menangkap hadiah "Big Game" mereka sendiri. Pejabat Pentagon termasuk Wakil Presiden, direktur CIA, dan mantan operatif lapangan CIA bernama Herbert, yang telah dibawa sebagai konsultan, memantau peristiwa melalui siaran satelit.

Sudah merasa kurang percaya diri sebagai pemburu karena reputasi ayahnya, yang telah berburu dan mengalahkan seekor beruang dalam perburuan sendiri, keyakinan Oskari semakin hancur ketika dia mengikuti peta yang ditinggalkan ayahnya, dan akhirnya menemukan unit pendingin portabel dengan kepala rusa yang sudah mati di dalamnya. Moore meningkatkan kepercayaan diri Oskari dengan mengingatkannya akan tujuannya.

Mereka kemudian dihadapkan oleh agen Secret Service Amerika Serikat yang korup bernama Morris, yang mengatur serangan dari dalam Air Force One setelah mengalami luka tembak yang meninggalkan serpihan logam di dekat jantungnya, dan seorang tentara bayaran bernama Hazar. Meskipun Hazar memasukkan Moore ke dalam unit pendingin dan membawanya pulang untuk dibunuh, Oskari mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan melompat ke atasnya sebelum helikopter bisa membawanya pergi. Oskari menjatuhkan unit tersebut ke dalam sungai.

Mengetahui bahwa sungai tersebut mengarah ke danau tempat Air Force One jatuh, Moore dan Oskari berenang ke dalam pesawat untuk menunggu penyelamatan. Hazar menyerang mereka, memasang bom waktu, dan menerima perintah untuk membunuh Presiden daripada menyiksanya untuk dieksekusi nanti. Moore membunuh Hazar sebelum dia dan Oskari melarikan diri dari Air Force One menggunakan kursi ejektor.