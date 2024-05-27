Sinopsis Film Baby Driver

JAKARTA - Sinopsis film Baby Driver akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Baby Driver adalah film aksi tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Edgar Wright. Film ini dibintangi oleh Ansel Elgort sebagai pengemudi pelarian yang mencari kebebasan dari kehidupan kriminal bersama pacarnya, Debora (Lily James).

Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx, Jon Bernthal, dan Kevin Spacey tampil dalam peran pendukung dalam film tersebut. Eric Fellner dan rekannya di Working Title Films, Tim Bevan, memproduksi Baby Driver bersama Nira Park dari Big Talk Productions.

Baby Driver mendapat peringkat persetujuan 92% berdasarkan 395 ulasan profesional di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, dengan peringkat rata-rata 8,1/10.

Di Atlanta, Miles, yang menamakan dirinya "Baby", adalah seorang pengemudi pelarian muda yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil yang meninggalkan dirinya dengan tinnitus, dan menemukan katarsis dalam musik. Dia mengangkut kru perampok yang dikumpulkan oleh bos kriminal Doc untuk melunasi hutang sebagai ganti rugi atas pencurian mobil yang berisi barang-barang ilegal milik Doc. Di antara pekerjaan, dia merekam dan meremiks percakapan serta merawat ayah angkatnya yang tuli, Joseph. Di Bo’s Diner, dia bertemu seorang pelayan bernama Debora, dan mereka mulai berkencan.

Perampokan berikutnya gagal setelah seorang pengamat bersenjata mengejar mereka, tetapi Baby berhasil menghindarinya dan polisi. Setelah melunasi hutangnya, Baby berhenti dari kehidupan kriminal dan mulai mengantar pizza. Doc mengganggu kencan Baby dengan Debora dan memaksa dia untuk bergabung dalam perampokan kantor pos dengan ancaman pembalasan. Kru ini terdiri dari Buddy yang santai, istrinya yang jago menembak, Darling, dan Bats yang suka memicu keributan, yang tidak menyukai Baby. Saat kru mencoba membeli senjata ilegal di tempat pertemuan, Bats mengenali salah satu penjual sebagai polisi yang menyamar dan melepaskan tembakan, mengakibatkan sebagian besar penjual tewas. Setelah itu, Bats memaksa Baby berhenti di restoran Debora, tidak menyadari hubungan romantis mereka. Baby, yang menyadari kebiasaan Bats yang suka membunuh, menghentikannya agar tidak membunuh Debora untuk menghindari pembayaran.

Doc marah, mengungkapkan bahwa penjual tersebut adalah polisi kotor yang bekerja padanya. Dia memutuskan untuk membatalkan perampokan, tetapi Bats, Buddy, dan Darling tidak setuju. Doc membiarkan Baby yang memutuskan; dia memilih untuk melanjutkan. Baby mencoba melarikan diri malam itu, berharap membawa Debora pergi. Dia dihentikan oleh Buddy dan Bats, yang telah menemukan rekamannya dan mengira dia adalah informan polisi; ketika mereka dan Doc mendengar mixtapenya, mereka yakin akan ketidakbersalahannya.

Selama perampokan, Bats membunuh seorang petugas keamanan. Muak, Baby menolak untuk melarikan diri, menyebabkan Bats memukulnya. Baby menabrakkan mobil ke tiang yang menembus Bats, membunuhnya. Ketiga orang tersebut melarikan diri dengan berjalan kaki. Setelah polisi membunuh Darling dalam baku tembak, Buddy menyalahkan Baby atas kematiannya dan bersumpah akan membunuhnya. Baby mencuri mobil dan melarikan diri ke apartemennya. Setelah meninggalkan Joseph di panti jompo dengan uang hasil rampokannya, Baby bergegas ke Bo’s untuk menemui Debora, di mana Buddy sudah menunggu. Baby menembak Buddy dan melarikan diri bersama Debora saat polisi mengepung restoran.