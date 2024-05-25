Sinopsis Film A Private War

JAKARTA - Sinopsis film A Private War akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. A Private War adalah film drama perang biografi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Matthew Heineman, dan dibintangi oleh Rosamund Pike sebagai jurnalis Marie Colvin.

Film ini didasarkan pada artikel tahun 2012 "Marie Colvin's Private War" di Vanity Fair oleh Marie Brenner. Film ini ditulis oleh Arash Amel dan menampilkan Jamie Dornan, Tom Hollander, dan Stanley Tucci.

Menurut Rotten Tomatoes,film ini mendapat peringkat persetujuan 88%, berdasarkan 145 ulasan, dan skor rata-ratanya adalah 7,1/10.

Sinopsis Film A Private War

Marie Colvin adalah seorang jurnalis Amerika untuk The Sunday Times, yang mengunjungi negara-negara paling berbahaya dan mendokumentasikan perang saudara mereka.

Pada tahun 2001, saat berjalan dengan Tamil Tigers, Colvin dan krunya disergap oleh Angkatan Darat Sri Lanka. Meskipun dia mencoba menyerah, sebuah RPG ditembakkan ke arahnya, melukainya hingga dia kehilangan mata kirinya. Setelah itu, Colvin memutuskan untuk memakai penutup mata.

Didiagnosis dengan PTSD, Colvin tetap bertekad mencari cerita baru, dan berdebat dengan bosnya, Sean Ryan, tentang konflik yang ingin dia liput, termasuk Irak, di mana dia bertemu fotografer perang Paul Conroy, dan Libya. Dia tinggal di London saat tidak bepergian ke seluruh dunia, dan memulai hubungan dengan Tony Shaw (Stanley Tucci).