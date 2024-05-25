Sinopsis Film Navy Seals vs Zombies

JAKARTA - Sinopsis film Navy Seals vs Zombies akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Navy Seals vs. Zombies juga dikenal sebagai Navy Seals: The Battle for New Orleans adalah film horor aksi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Stanton Barrett.

Film ini dibintangi oleh Ed Quinn, Michael Dudikoff, Rick Fox, Molly Hagan, dan Lolo Jones.

Sinopsis Film Navy Seals vs Zombies

Di Baton Rouge, Louisiana, seorang petugas polisi sedang menyelidiki sebuah van mencurigakan ketika dia tiba-tiba diserang oleh zombie.

Di NAS Oceana, Virginia Beach, Virginia, anggota SEAL Team Six sedang melakukan latihan serta melatih anggota baru mereka, Petty Officer AJ Prescott yang menggantikan seorang SEAL yang tewas dalam operasi di dekat perbatasan Pakistan. Setelah latihan, AJ pulang ke rumah di mana terungkap bahwa istrinya, Emily, sedang hamil anak pertama mereka, dan mereka belum memutuskan nama untuk bayi mereka.

Kembali di Baton Rouge, reporter Amanda dan Dave berada di konferensi pers yang diadakan oleh Wakil Presiden Bentley di Gedung Capitol Negara. Setelah konferensi pers selesai, Wakil Presiden Bentley dengan anggota administrasinya keluar dari gedung ketika segerombolan zombie mulai menyerang dan menginfeksi warga sipil di sekitar area tersebut, memaksa Wakil Presiden untuk kembali ke dalam gedung.

Setelah serangan itu, SEALs dipanggil dan diberi informasi tentang situasi yang terjadi di mana terungkap bahwa ada panggilan darurat yang dikirim sebelum komunikasi terputus. Tim SEAL yang dipimpin oleh Letnan Pete Cunningham memasuki kota melalui HALO. Saat mencari di Gedung Capitol Negara, para SEAL akhirnya menemukan Bentley, bersama dengan penyintas lainnya termasuk Amanda dan Dave.

Agen CIA Stacy Thomas memberi tahu Komandan Sheer bahwa situasi sebenarnya adalah serangan biologis dan bahwa dia memiliki aset di lokasi yang berpotensi membalikkan keadaan tetapi juga membutuhkan evakuasi, meninggalkan tugas ini kepada para SEAL.

Margaret, salah satu staf Bentley, menyembunyikan fakta bahwa dia telah digigit untuk menghindari ditinggalkan. Tepat sebelum helikopter tiba, zombie menyerang SEALs dan para penyintas, dan Chief Petty Officer Travis tewas dalam proses tersebut.

Saat helikopter terbang, Margaret berubah menjadi zombie dan menyerang, menyebabkan helikopter jatuh. Para SEAL berangkat untuk mengekstraksi aset agen Thomas dengan Amanda dan Dave mengikuti. Para SEAL mencapai titik tujuan mereka di mana mereka bertemu Larry, seorang penjaga keamanan, yang memimpin mereka ke tempat yang mereka tuju. Saat mereka menuju ke tujuan dan terus melawan gerombolan zombie, AJ digigit sehingga dia memberikan senjatanya kepada Amanda untuk digunakan saat dia berubah. Para SEAL menemukan Rebecca, aset Thomas tetapi sebelum mereka pergi, dia membutuhkan sampel dari salah satu zombie untuk menghasilkan vaksin. Sheer memerintahkan pemblokiran semua jalur yang mengarah keluar kota dan jembatan diledakkan untuk menghindari penyebaran infeksi ke seluruh negeri.