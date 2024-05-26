Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 26 Mei 2024

Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah' episode 26 Mei 2024 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Rani terguncang saat mendengar kabar penahanan Renata. Selain itu, Dimas pun terungkap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Rama.

Namun, Rani justru menyalahkan Arsy karena yakin dialah penyebab semua kemalangan mereka.

Rani dengan tegas menegaskan bahwa yang seharusnya dipenjara adalah Arsy, bukan Dimas. Sebab, Dimas bertindak impulsif di saat emosinya memuncak.

Mengetahui kehamilan Arsy, amarah Rani semakin memuncak. Rani bersumpah akan membuat Arsy menderita seperti yang dia alami.

Karena stres, Rani mencari hiburan dengan berbincang dengan sesama narapidana, mendesak mereka untuk membalas dendam pada Arsy. Sebagai imbalannya, Rani menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang melaksanakan keinginannya.

Apakah Rani berhasil membalaskan dendamnya? Saksikan Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF (Jabodetabek). #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOKE

