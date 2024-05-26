Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 26 Mei 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |18:06 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu Karena Allah</i> Episode 26 Mei 2024
Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah' episode 26 Mei 2024 (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Rani terguncang saat mendengar kabar penahanan Renata. Selain itu, Dimas pun terungkap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Rama.

Namun, Rani justru menyalahkan Arsy karena yakin dialah penyebab semua kemalangan mereka.

Rani dengan tegas menegaskan bahwa yang seharusnya dipenjara adalah Arsy, bukan Dimas. Sebab, Dimas bertindak impulsif di saat emosinya memuncak.

Mengetahui kehamilan Arsy, amarah Rani semakin memuncak. Rani bersumpah akan membuat Arsy menderita seperti yang dia alami.

Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah'

Karena stres, Rani mencari hiburan dengan berbincang dengan sesama narapidana, mendesak mereka untuk membalas dendam pada Arsy. Sebagai imbalannya, Rani menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang melaksanakan keinginannya.

Apakah Rani berhasil membalaskan dendamnya? Saksikan Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF (Jabodetabek). #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOKE

Nonton Layar Drama Indonesia di RCTI setiap hari mulai pukul 14.30 WIB hingga 23.30 WIB. Scan QR Code yang akan muncul di layar kaca dan dapatkan pulsa Rp 50.000,- untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari! Yuk buruan ikutan dan semoga kamu yang beruntung mendapatkan pulsa dari RCTI! Info lebih lanjut cek di Instagram @officialRCTI.

(van)

