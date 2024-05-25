Advertisement
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 Mei 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |18:02 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 Mei 2024 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Setelah menunggu cukup lama, Arsy dan Raja pun sampai di kantor polisi.

Dimas akhirnya mengakui kesalahannya dan membeberkan daftar lengkap kejahatan yang dilakukannya, mulai dari pembunuhan Mona, penyebaran video di lelang, hingga penculikan Diaz. Dimas membeberkan detil keikutsertaan Rani dan Renata dalam kegiatan tersebut.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 Mei 2024

Selanjutnya Rani dan Renata turut serta dihadirkan. Melihat Dimas, keduanya pun meluapkan amarah, terlibat adu mulut hingga saling tuding. Namun, polisi dengan cepat menangkap mereka dan mengurung mereka di sel.

Dipenuhi kekecewaan, Renata menitikkan air mata saat merenungkan keputusannya menuruti tindakan kriminal Rani. Penyesalan melanda dirinya ketika dia menyadari bahwa dia seharusnya melakukan intervensi alih-alih membantu Rani, sehingga memperdalam kesulitan mereka di dalam penjara. Renata merasa bersalah karena mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa mengambil tindakan untuk mencegah kejadian buruk tersebut.

Apakah pengakuan kejahatan Dimas akan menambah hukuman ketiganya di dalam penjara? Saksikan Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF (Jabodetabek).

