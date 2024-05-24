Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 24 Mei 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 24 Mei 2024 bercerita tentang Raja yang akhirnya mengetahui keterlibatan Dimas dalam kematian kakaknya, Rama. Irwandi yang khawatir Raja akan berrsikap impulsif meminta Arsy untuk mengawasi suaminya.

Beruntung, Dimas sudah diamankan pihak kepolisian. Namun dengan amarahnya, Raja mendatangi kantor polisi untuk bertemu Dimas. Aksinya tersebut membuat Iqbal berusaha mencegahnya, namun Raja justru bersikap semakin agresif hingga menganiayanya.

Sikap agresif Raja terhadap Iqbal itu membuat polisi menahannya. Kejadian itu membuat Arsy terguncang. Namun Iqbal kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kantor polisi. Dia mengaku, sengaja meminta Raja untuk memukulnya.

Iqbal tak ingin Raja menyesali perbuatannya sendiri karena sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Raja pun memenuhi permintaan Iqbal untuk melampiaskan emosinya pada sang dokter. Lalu apakah di dalam penjara Raja akan bertemu Dimas?

Saksikan sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Jumat (24/5/2024), pukul 19.00 WIB.

(SIS)