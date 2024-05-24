Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 24 Mei 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:30 WIB
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 24 Mei 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 24 Mei 2024 bercerita tentang Raja yang akhirnya mengetahui keterlibatan Dimas dalam kematian kakaknya, Rama. Irwandi yang khawatir Raja akan berrsikap impulsif meminta Arsy untuk mengawasi suaminya.

Beruntung, Dimas sudah diamankan pihak kepolisian. Namun dengan amarahnya, Raja mendatangi kantor polisi untuk bertemu Dimas. Aksinya tersebut membuat Iqbal berusaha mencegahnya, namun Raja justru bersikap semakin agresif hingga menganiayanya.

Sikap agresif Raja terhadap Iqbal itu membuat polisi menahannya. Kejadian itu membuat Arsy terguncang. Namun Iqbal kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kantor polisi. Dia mengaku, sengaja meminta Raja untuk memukulnya.

Iqbal tak ingin Raja menyesali perbuatannya sendiri karena sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Raja pun memenuhi permintaan Iqbal untuk melampiaskan emosinya pada sang dokter. Lalu apakah di dalam penjara Raja akan bertemu Dimas?

Saksikan sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Jumat (24/5/2024), pukul 19.00 WIB.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton layar Drama Indonesia di RCTI sepanjang pukul 14.30 hingga 23.30 WIB, Anda bisa mendapatkan pulsa Rp50.000. Caranya, scan QR Code yang muncul di layar TV saat sinetron tayang.

Pulsa Rp50.000 itu tersedia untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Jajal peruntungan Anda untuk mendapatkan pulsa dari RCTI. Informasi lengkap bisa mengikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

