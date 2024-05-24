Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Disakiti, Tengku Dewi Putri Ikhlas Cerai dari Andrew Andika

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:01 WIB
Sering Disakiti, Tengku Dewi Putri Ikhlas Cerai dari Andrew Andika
Sering disakiti, Tengku Dewi Putri ikhlas cerai dari Andrew Andika (Foto: IG Tengku Dewi)
JAKARTA - Kuasa hukum Tengku Dewi Putri, Minola Sebayang mengatakan telah menyusun gugatan cerai nantinya bakal dilayangkan ke Pengadilan Agama.

"Mulai hari ini kami menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew. Ini juga merupakan suatu paling penting dan berbicara sesuai apa yang kami lakukan," ungkap Minola Sebayang saat ditemui di kantornya di kawasan Jakarta Jumat (24/5/2024).

Minola membocorkan bahwa gugatan cerai dilayangkan ke Pengadilan Agama kemungkinan akan dilakukan pekan depan. Namun ia belum membicarakan secara rinci perihal rencana mereka tersebut.

Sering Disakiti, Tengku Dewi Putri Ikhlas Cerai dari Andrew Andika

"Hari ini kita sudah mulai proses gugatan cerai dan kami harapkan dalam waktu dekat, Minggu depan kami sudah mendaftarkan gugatan cerai Ibu Dewi terhadap suaminya gitu," papar Minola.

Minola menambahkan bahwa alasan utama Tengku Dewi Putri melayangkan gugatan cerai, dikarenakan dugaan perselingkuhan Andrew Andika sebelumnya dibongkar lewat media sosialnya.

Perilaku selingkuh diumbar itu rupanya tak terjadi sekali, karena sebelum-sebelumnya, Andrew Andika telah berulang kali melakukan hal yang sama dan tak kunjung berubah.

"Jadi alasannya Tengku Dewi mengajukan gugatan kepada Andrew ini tentu terkait perilakunya dari awal perkawinan, dia lebih kurang sudah 11 tahun akan ada anak ke-2 yang lahir," terang Minola.

"Tapi dari tahun pertama perkawinan tengku dewi dan andrew, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku buruk dari andrew yg tdk pernah berubah," lanjutnya.

Dengan sejumlah kesalahan sering terjadi itulah membuat Tengku Dewi tak mentoleransi tindakan yang dilakukan Andrew Andika. Dan memutuskan melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama dalam waktu dekat ini.

"Masalah ini mencuat karena adanya masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew. Jadi tidak bisa ditoleransi lagi oleh Tengku Dewi karena bukan sekali dua kali," pungkasnya.

1 2
