HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Foto Bareng Kuasa Hukum, Bakal Gugat Cerai Andrew Andika?

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |00:01 WIB
Tengku Dewi Putri Foto Bareng Kuasa Hukum, Bakal Gugat Cerai Andrew Andika?
Tengku Dewi gugat cerai Andrew Andika? (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri foto bersama pengacara Minola Sebayang. Postingan ini mengindikasikan jika Tengku Dewi Putri nampaknya benar-benar serius bakal melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Andrew Andika.

Sebelumnya, ia sempat membongkar perselingkuhan suaminya itu lewat akun instagram miliknya. Terkait unggahan bersama Minola Sebayang diabadikan Tengku Dewi Putri melalui akun instagramnya @tengkudewiputri_tdp dikutip pada Kamis (23/5/2024).

Tengku Dewi Putri Foto Bareng Kuasa Hukum, Bakal Gugat Cerai Andrew Andika?

Perempuan berusia 36 tahun ini juga sempat berharap agar semua prosesnya berjalan dengan lancar, entah apa tujuannya pasalnya sejauh ini awak media belum mengetahui secara pasti mengenai maksud dari cuitannya tersebut.

"Bismillah dilancarkan teman-teman. Thank for today @minola6000_lawfirmsp," tulis Tengku Dewi Putri secara singkat.

Perihal unggahan dibagikan tersebut, Fairuz Rafiq mendoakan agar Tengku Dewi selalu diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah tengah dialaminya.

"Bismillah sayang Allah selalu ada buat kamu," komentar Fairuz A Rafiq dalam kolom komentar akun instagram.

Selain itu, sebagian netizen pun murka dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Andrew Andika, sebelumnya dibongkar oleh Tengku Dewi Putri dalam media sosialnya.

Padahal menurut netizen, Tengku Dewi Putri merupakan sosok perempuan cantik dan telah memberikan keturunan untuk Andrew Andika.

"Andrew kenapa sih... Istri cantik baik udah ngasih keturunan yg cantik dan ganteng juga mah kurang," tanya seorang netizen.

Sebelumnya Tengku Dewi Putri membongkar dugaan perselingkuhan Andrew Andika lewat beberapa unggahan di akun instagramnya. Tak cuma sekali, Dewi juga mengaku punya bukti bahwa Andrew beberapa kali main serong dengan perempuan lain.

