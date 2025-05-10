Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |18:23 WIB
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak (Foto: IG Andrew)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika mengungkap telah memperkenalkan kekasih barunya yang bernama Vio kepada kedua orangtuanya dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya dengan Tengku Dewi Putri.

Dalam keterangannya kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Andrew menyebut orangtuanya memberikan dukungan penuh terhadap hubungannya dengan Vio. Ia bahkan merasa kekasih barunya itu bisa dengan mudah akrab dan membaur dengan keluarga.

“Mereka oke aja, bahagia, ngobrol-ngobrol untuk ngenalin kalau Andrew sekarang udah sama pasangan lain,” kata Andrew, Sabtu (10/5/2025).

Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak

Lebih lanjut, Andrew mengaku serius menjalani hubungan asmara ini. Meski begitu, ia tidak ingin terburu-buru mengumumkan rencana pernikahan karena masih dalam tahap pendekatan.

“Pasti mengarah ke situ, tapi sama-sama pendekatan dulu,” jelasnya.

Terkait reaksi anak-anaknya saat diperkenalkan dengan Vio, Andrew menyebut mereka cukup antusias dan menikmati kebersamaan. Hanya saja, ia sadar usia anak-anaknya masih terlalu dini untuk memahami secara detail hubungan asmaranya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
