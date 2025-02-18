Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri

Andrew Andika punya pacar baru setelah 2 bulan cerai dari Tengku Dewi Putri. (Foto: Instagram/@andrewandika)

JAKARTA - Andrew Andika tampaknya tak butuh waktu lama untuk move on, setelah bercerai dari selebgram Tengku Dewi Putri, pada 18 Desember 2024.

Dia blakblakan mengaku, sudah punya pacar baru. Sosok sang kekasih sebenarnya sudah dibocorkan bapak dua anak tersebut lewat unggahan Insta Story belum lama ini.

“Ya, memang lagi dekat,” ujar sang aktor seperti dikutip dari tayangan Rumpi No Secret, pada Selasa (18/2/2025).

Andrew Andika mengaku, sudah cukup lama mengenal dan berteman dengan perempuan tersebut. Namun hubungan mereka baru berkembang menjadi asmara sebulan terakhir.

“Kami awal dekat lebih dari teman itu sekitar Januari 2025. Sebenarnya sih sudah cukup lama kenalnya, setahun terakhir ini,” tuturnya menambahkan.