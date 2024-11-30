Alasan Andrew Andika Selingkuh dari Tengku Dewi Putri: Kami Sering Berantem

JAKARTA - Andrew Andika akhirnya membuka alasannya berselingkuh dari sang istri, Tengku Dewi Putri. Dia menyebut, semua dipicu permasalahan rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama.

“Sebenarnya, masalah kami bukan yang kemarin doang. Kami sering berantem dalam 2 tahun terakhir ini,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Richard Lee, pada Sabtu (30/11/2024).

Pertengkaran yang terus terjadi, diakui bapak dua anak itu, membuatnya mencari pelampiasan di luar rumah. Namun Andrew tak secara spesifik menyebut apa penyebab pertengkaran mereka.

“Yang jelas, gue punya alasan lah kenapa selingkuh. Dewi juga kan sudah mengakui kalau dalam permasalahan ini dia yang salah,” tutur sang aktor menambahkan.

Walaupun tak secara spesifik menyebut akar permasalahan dari pertengkaran mereka, namun Andrew sempat membongkar kebiasaan Tengku Dewi Putri yang tak disukainya.

Pertama, dia menyebut Tengku Dewi enggan menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melakukan hubungan badan. Bahkan hal itu sudah terjadi di 2 tahun pertama pernikahan mereka.

Andrew Andika menyebut, dalam 2 tahun terakhir mereka hanya berhubungan badan sekali dalam setahun. Meski jarang melayani kebutuhan biologis sang suami, namun Tengku Dewi memberikan dua anak untuk Andrew.